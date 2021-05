NOVI BRUTALNI OKRŠAJ MAJE I JANJUŠA: Marko zapretio devojci, više neće smeti ni da ga PIPNE, a malo pre svađe bili su INTIMNI!

Došlo je do haosa između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, koji su se posvađali zbog svađe koju su sinoć imali.

Janjuš je ponovo ljubomorisao Maji i govorio da je sinoć namerno išla do toaleta kada se tamo nalazila Teodora Bilanović i da je mrzi zbog Milana Jankovića Čorbe.

"Juče kao, kakva je ovo devojka, kupa se kao kornjača, Teodoru pljuješ... Ti si bolesna, znam šta radiš. Ti si ljubomorna, bolesna, gađaš me gde me boli", govorio je Janjuš.

"I ti meni psuješ majku", zamerila je ona.

"Od sada nema ničega, nema agresivnog ponašanja, nema ničega", poručio je on.

"Ti si mene uhvatio za ruku", prebacila je Marinkovićeva.

"Da, kada si me ti ogrebala. Vidi ovo. Ja više neću da budem sa tobom", rekao je on.

"Jutros si imao s*ks sa mnom, znači iskorišćavaš me. Psihički mogu, urnisaću te svaki dan, Miljana će biti mala beba za mene. On (Čorba) me nije vređao bar", prebacila je Marinkovićeva.

"P*ši k*rac, kad su svi dobri, a ja ne", poručio je Janjuš.

"Hoću, ali ne tvoj, ionako nije bio neki užitak!", odbrusila je Marinkovićeva.

