CAR PRIZNAO DA BI PRIHVATIO SANJINO DETE! Stankovićeva spremna da bude SAMOHRANA MAJKA, spomenuli i ALIMENTACIJU! (VIDEO)

Sanja Stanković odgovarala je na pitanja novinara i to na temu svoje potencijalne trudnoće.

- Imala sam taj jedan dan mučninu, ali mislim da sam se prejela. Bilo mi je muka i kad sam gledala seriju, najviše me nervira što nema ciklusa i dalje. Nikad mi se to nije desilo, uhvatila me je i paranoja, sad me to muči jako. Dete bih sama odgajala, ne bismo Filip i ja bili zajedno. Mislim da bi on bio katastrofa kao otac - odlučila je Sanja.

foto: Printscreen

- Šta ćemo oko alimentacije? - našalio se Car.

- To dete ne bi bilo ništa krivo, niko me nije terao da budem sa njim. Nikad nisam dozvolila sebi neke stvari, ja sam protivnik abortusa, svakako bih zadržala - rekla je Sanja.

- Lagao bih kad bih rekao da želim dete sa njom, mi nismo u vezi, nismo ni u nekoj ljubavi, ovakve su okolnosti. Ali kad bi ostala trudna, naravno da bih prihvato dete - složio se Car.

- Nije Sanja trudna, ja garantujem, to su gluposti, ja osećam da nije - rekla je Paula.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 CECA I ANASTASIJA SKOCKANE DO BOLA OTIŠLE U PROVOD! Majka i ćerka kao DRUGARICE, ne zna se koja bolje IZGLEDA! (VIDEO)