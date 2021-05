POTPUNI OBRT TOKOM IZBACIVANJA IZ ZADRUGE! Veliki šef doneo neočekivanu odluku, a ONA je bila van sebe kada je čula da OSTAJE!

Nominovani za izbacivanje iz "Zadruge 4" su bili Teodora Bilanović i Filip Car, međutim dok su se mnogi pitali ko je od njih dvoje ispao iz rijalitija.

Veliki šef je odlučio da donese neočekivanu odluku.

Naime, Drvo mudrosti je pozvalo Milana Jankovića Čorbu, i saopštilo mu da ukoliko on i Teodora, koja je imala manju podršku publike od Filipa Cara, odgovore tačno na određeni broj pitanja, ona ostaje u rijalitiju.

Par je uspeo u tome, te je došlo do obrta - niko nije napustio "Zadrugu".

Nakon što je Milan Janković Čorba saznao da Teodora Bilanović ostaje u rijalitiju do daljnjeg, on je imao zadataka da što pre ode i saopšti joj to lično, jer ona nije znala.

Čorba je jurnuo ka šiša baru, i odmah po ulasku saopštio radosnu vest, a onda izjavio i ljubav.

- Uspeo sam! - uzviknuo je Čorba i jako je zagrlio.

Kurir.rs/M.M.

