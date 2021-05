POSLEDNJI DAN MAJINOG ZADATKA! Janjuš je gađao limenkom, a ona izdržala da ne kaže ni reč, pa sad iznela sve na TACNI! (VIDEO)

Maja Marinković je stigla u Rajski Vrt, pa je Drvo mudrosti pitalo šta se događalo na žurki, pa je podsetilo da njen tajni zadatak još uvek traje, do ponoći.

Rijaliti učesnica istakla je da ništa ne može da je iznenadi od Mine Vrbaški.

foto: Printscreen

"Od Mine ništa ne može da iznenadi, nemam poverenja u nju. Naravno da postoji sumnja uvek. Njoj sam svašta rekla, malo sam burnije reagovala, prišla sam joj. Ona je krenula sve po redu, da ne mogu s njom tako i eto", govorila je Maja.

"Kako je Janjuš kasnije reagovao?", pitalo je Drvo.

foto: Printscreen

"Pa loše, čula sam da je pao, jer se baš napio. Pokušao je par puta da priča sa mnom, ja nisam htela. Onda me gađao limenkom, pa prokomentarisao nešto u bradu sebi. Možda bih ja i prišla na normalan način, ali sam htela da ispoštujem dogovor. Sinoć kad je počela pesma, jedna od naših, prošao je i ćušnuo ramenom. Mislim da neke stvari radi namerno. Pametnije je da ga iskuliram tako, ali opet, te devojke što rade. Ja nisam u tom fazonu da radim, na primer Mišelu. Devojke su spremne na sve, pogotovo Mina, ja sam uvek sa njom bila na toplo-hladno", rekla je Maja.

"Mislim da me je gađao jer nisam htela da razgovaram. On mene voli i krivo mu je, mislim da koliko god godina ima, nije emotivno stabilan. Kad sam tu, on mene gura od sebe, a kad nisam, onda obrnuto", nastavila je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.