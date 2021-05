NE VERUJEM DA SE MOJ TAKI DOBRO OSEĆA, ALI ĆU SE BORITI! Maja otkrila šta je spoznala dok traje ZABRANA razgovora sa JANJUŠEM!

Maja Marinković je razgovarala u Rajkom vrtu sa Drvetom Mudrosti. Ona je priznala Drvetu da joj prija udaljenost od Marka Janjuševića Janjuša.

Maja je izjavila da se sada oseća mnogo bolje zbog zadatka koji je dobila, a to je da ne razgovara sa Janjušem.

"Osećam se mnogo bolje, i ti si zaslužan za to. Moram ti reći da si mi pomogao, a i Janjuš se smirio. Naš odnos nije jednostavan, ali biće bolje. Ja se nadam da neće dolaziti do tih scena koje su bile u nedelju. Meni je ovih tri dana što sam se sklonila od njega, meni je to kao tri godine. Ljudi ne shvataju da smo mi ovde više vezani nego inače. Malo sam se smirila, družim se sa Draganom. Večeras ću da spremim i da đuskam na žurki. Nadam se da ću uspeti da pomognem sama sebi", pričala je Maja.

"Moram ti reći da si mi pomogao baš. Ja verujem da nije mom Takiju sjajno kada je gledao ono, i meni je jako krivo što se ono desilo. Boriću se da ne dolazi do toga", rekla je Maja.

