ŽENA MU NEĆE DATI DA VIDI KRUNU! Nakon NAJBRUTALNIJEG okršaja sa Janjušem, Maja otkrila njegovu TAJNU, a onda dobila ZADATAK!

Drvo mudrosti pozvalo je uplakanu Maju Marinković u Rajski vrt, nakon nikad brutalnijeg sukoba sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Pred nervnim slomom sam, mislim da se Janjuš promenio u našem odnosu, kao da on neće da popusti, samo tera neki inat. Više nemam snage, mislim da ću da poludim. Kao da hoće da se opere od svega sad pred kraj i kao da nije više kao pre, ne znam. Hladan je i kao da traži svaku sitnicu, ne znam šta da radim, nedostaje mi i tata, baš mi je teško. Mislim da ni mojoj porodici nije lako dok me gleda, ne znam kako da promenim sve ovo. Imala sam i ja mnogo grešaka, pa mi se sad sve uzima za zlo. Nije više pored njega takav odnos kao pre, da se šalimo, da imamo normalnu crtu svega, sad su samo svađe, pokušava da se distancira, mislim da mu se smučilo sve. Moje reakcije nisu normalne, ali on se ni ne trudi da promeni neke stvari - plakala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zamera mi, na primer, kupaći koji sam obukla, onda krene od Čorbe, Mensura, ne znam da li će se ikada pomiriti sa tim. Mislim da me voli i da je patološki vezan. Možda želi da se pred narodom opere, da izgleda kao da ja njega proganjam. Rekao mi je jednu rečenicu, za koju on ne bi voleo da se sazna, ali... rekao je da mu žena neće dati da vidi Krunu, zbog svega što je radio ovde, zbog štipanja, grebanja. Volela bih da se čuje sa svojom ćerkicom, mislim da niko nema prava nikome da brani da vidi dete. Nisam ni sama više sigurna kuda ovo vodi, ja ne mogu od njega da se sklonim ovde, volim ga, čak smo se opet spojili posle neke priče sa Aleksandrom i moje veze sa Čorbom. Svaki put isto - otkrila je Marinkovićeva.

"Pošto ti treba korekcija kose, ja imam jedan predlog koji će ti pomoći i u odnosu sa Janjušem, na tebi je da tri dana potpuno ignorišeš Janjuša. Potpuno ga moraš ignorisati, nema prilaska, niti razgovora" - predložilo je Drvo mudrosti.

- Pristajem na taj zadatak, to bi me obradovalo, a i svakako će pomoći u našem odnosu! - pristala je Maja.

Kurir.rs/M.M.

