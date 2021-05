PAULA HUBLIN KOMENTARISALA CIMERE! Otkrila kakav bi Car bio otac, a onda spomenula Maju i Janjuša: ON NJU VOLI! (VIDEO)

Drvo mudrosti je ugostilo Paulu Hublin u Rajskom vrtu, a ona se obardovala pozivu jer je htela da zatraži neki zadatak. Pre toga, pričala je o situaciji između Sanje Stanković i Filipa Cara, pa se osvrnula više na svog druga.

- Baš se smirio, i bio je dobar prema ljudima, dao bi ti dušu, brzo se vezuje za ljude, a kamoli za dete. Bio bi super tata, voli decu. Super se poneo, bez obzira što nisu u vezi. Stvarno je postupio ispravno. Što se tiče nje, ne zna ni on šta mu je u glavi - govorila je Paula.

- Kakva je to svađa bila između Rialde i Milice? - pitalo je Drvo.

- Ne sviđa mi se kad se neko posvađa tako glupo, nije Milica ništa loše rekla, samo je Kenan uzeo nekoliko paketa. Rialda tako raguje na sve živo, nervozna je. Mislim da je moglo to lepše da se reši. Ako ti ne odgovara prijateljstvo sa nekim, samo se skloni - nastavila je Paula.

- A da li su ti iskreni Maja i Janjuš? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Pa baš su preterali, mislim da je sprdnja. Ne znam što to radi, vidi kameru i krene da se svađa s njom. Mislim da on nju voli, ali ponaša se ovako zbog toga što ima van. Totalno su mi nezanimljvi, tuku se stalno, vređaju,.. Ja ne vidim nikakav problem kod njih. Nesigurni su, ali potrudiš se malo. Ja prva ne mogu da komentarišem tako nešto, ali uvek je lakše reći za druge nego za sebe. To je u teoriji super, ali u praksi teško - rekla je Paula.

