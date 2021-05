MAJA POZDRAVILA MENSURA, JANJUŠ SE KAO FURIJA ZALETEO NA NJU! Marinkovićeva ga dovela do LUDILA, on je PLJUNUO pred svima! (VIDEO)

Došlo je do još jednog haosa između Maje Marinković i Janjuša u emisiji, kada je ona pozdravila Mensura Ajdarpašića. Janjuš se zaleteo na nju, ali ga je obezbeđenje zaustavilo. Ipak, on je uspeo da je pljune.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pozdrav za Mensura - rekla je Maja i nasmejala se.

- Pu, k*rvetino, ne mogu da te gledam očima. J*bem ti mater. J*baću ti mater smrdljivu. Sve ću iscepati što postoji - poručio je on.

- Jesi šmeker? - pitala je Maja.

- Janjuše, ali ona te voli - dodao je Milan Milošević

- Boli me k*rac, polomiću joj sve jer me provocira. Kakav je to ološ - nastavio je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Medo, što me vređaš? - pitala je Maja.

- Biće ti sve polomljene naočare posle emisije - odgovorio je košarkaš.

- A što si joj decu pravio? - pitao je Milan.

- Ne može u usta da se pravi dete. Bude li me pipnula, videćemo šta će biti - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

