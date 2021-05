TARA SE DIREKTNO IZ SKOPLJA OBRATILA PAULI HUBLIN! Simova javno poslala poruku bivšoj cimerki, a evo šta joj je PORUČILA! (FOTO)

Diskvalifikovana zadrugarka Tara Simov oglasila se na svom Instagram profilu, a tom prilikom se obratila aktuelnoj zadrugarki Pauli Hublin za koju sumnja da se sviđa njenom bivšem dečku Ša.

Naime, Tara je poznata kao neko ko je bez dlake na jeziku, pa je tako bilo i ovog puta.

foto: Printscreen/Premijera

Ona je na Instagram storiju napisala:

"Nek javi neko Pauli da mi vrati štikle, kad već dečka neće", pisalo je u objavi Tare Simov.

foto: Printscreen

Diskvalifikovana Tara Simov je istakla da je veoma razočarana u repera i da ne želi više nikada da ga vidi.

"Zabole me du*e za njega! Način na koji me je šutnuo govori samo o njemu, ja nisam njegov pas i nemam nameru da se više ikada vidim sa njim. Precrtala sam ga i on ne postoji za mene", rekla je Tara i dodala da veruje da je dobila šut-kartu jer se njenom bivšem dečku sviđa Paula Hublin.

"Gledala sam ga kako je muva i to isti način kao i mene što je muvao. Verujem da će nih dvoje sada biti novi par u Zadruzi", rekla je Tara za Alo.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

