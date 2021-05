ĐEDOVIĆ RASKRINKAO TARU DO SRŽI I OTKRIO KAKO MU JE ZABILA NOŽ U LEĐA: Izgovorila je ružne stvari kako Ša ne bi SAZNAO ISTINU!

Marko Đedović takođe je pričao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući i da analizira odnose, a spomenuo je i Taru Simov.

foto: Printscreen

- Iskreno da ti kažem, ja Maju ne krivim u odnosu sa Janjušem, on se odlučio za vezu sa njom i tu ljubav. On neće da se skloni, nije ga dirala, on ju je vređao prvi. Mina sve namerno radi zbog Majinog odnosa sa Mensurom, priznala je da i dalje ima jake emocije prema Mensuru, otkrila mi je da se on napolju čuje sa njenom majkom, to ju je sve poremetilo. Mina će sve uraditi da se osveti, Maja je videla kad je Mina danas odnela Janjušu da jede, posle je Janjuš Maji slomio naočare. Mi Maju sad ne možemo dresiratu, on je nju takvu izabrao. Rekla mi je da sad mora da se pere od nje zbog supruge, sad je formalno i razveden, ali su to priče za primitivan narod. Kakve veze dete ima sa bilo kojom pričom? Što i njegova žena nije gledala za koga se udaje? Sad neka snosi posledice svog lošeg izbora - komentarisao je Đedović.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Kod Ša je standardna borba srca i razuma. Ja sam znao celokupan tok njihovog odnosa, on je vrlo svestan svega, srcem ne može sebi sve da dozvoli. Ali mislim i da će se to mnogo promeniti kada bude izašao, vrlo je svestan šta se dešava, da tu ljubavi nema, da tu nikakvog odnosa nema. Ima 40 godina, taj brak je bio takav kakav jeste, završio se tako kako jeste, ali ni ovo nije nešto što je normalno, ko još kad se tako zaljubi odlazi od nekoga? Vrlo ružan ukus u ustima imam na pomen njenog imena, pripremala je ona neki svoj teren, dolazila je kod mene, pričala, mene neke stvari lagala, pa njemu rekla da sa mnom ne priča kad bude otišla. Postojala je distanca i sa njom, ja nisam klinac, ali kad je ona trebala da bude tu, izgovorila je neke mnogo ružne stvari, da ne bi Ša saznao istinu - otkrio je novinar.

- Po mom mišljenju, Jovana ima neki problem, poremećaj u ponašanju. Ili je bila optuživana da laže ili je bila terana da laže, njoj pustiš klip i ona kaže da to nije rekla. To je takvo šaltanje, strah da je uhvate u nekoj laži, uzrok je negde duboko u odrastanju. Ta veza nema budućnost, on je sa njom samo zbog griže savesti za izgovorene reči, samo to, kao i osećaj odgovornosti, jer je ona ostavila dečka. On se isto ovako ponašao sa Ivom, ja nikada nisam odao za stolom da mi je on sam potvrdio za Ivu da tu nema ničega - govorio je Đedović o Jovani i Stefanu.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:09 MALA ZVEZDA GRANDA OKUPILA VELIKE PA DOBILA VATROMET: Dragica Zlatić slavila rođenda, duvala svećice a onda se zapalila dekoracija