IVANA ALEKSIĆ UHVAĆENA U PROVODU, SVI GLEDALI U NJEN DEKOLTE! Reperova žena BLISTA, đuska i ne skida OSMEH sa lica! (FOTO)

Još uvek zakonita supruga, repera Nenada Aleksića Ša, Ivana Aleksić, koju je prevario u "Zadruzi" sa Tarom Simov, zasenila je sve izgledom u jednom klubu u kome se provodila sinoć.

foto: Printskrin/Instagram

Ona je bila u uskoj beloj haljini sa crnim tufnama, kosom do struka, a bujni dekolte bio u je prvom planu.

foto: Printskrin/Instagram

Dok je zanosno igrala, mnogi su je očigledno prepoznali, te su je sve vreme gledali, a mnogi muškarci su joj i prilazili i davali joj komplimente na kojima se ona ljubazno zahvaljivala.

Inače, nakon što je Tara Smov diskvalifikovana iz rijalitija, Nenad Aleksić Ša je odlučio da stavi tačku na njihov odnos, ali se kasnije i pokajao zbgo toga.

foto: Printskrin/Instagram

Međutim, Simovu je to povredilo i očigledno ne planira da mu oprosti.

- Druže, fuj! Iskreno počinje da mi se gadi sve ovo. Ne mračite me da šaljem znakove i letim oko Šimanovaca, dok mi se "dečko" (ostavio me prekjuče ko ne prati) grli sa Paulom, Minom, Rešićevom, ćaska sa Milicom Kemez, Erminom i ostatkom klana koji radi protiv mene. I još se rukuje, čestita sebi što me je šutnuo javno sa Sandrom. Batalite me i njega i sve vezano za njega, ko bude krenuo da me smara "a ljubav" piči na blok - napisala je Tara.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M.

