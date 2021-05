MILJANA KULIĆ NOMINOVALA MIŠELA I OCRNILA GA ZA SVA VREMENA: O njemu mislim sve najgore, LOŠ je čovek i FOLIRA SE OVDE! (VIDEO)

Rijaliti učesnici biraju između Dragane Mitrović i Mišela Gvozdenovića na nominacijama.

Miljana Kulić otkrila je šta misli o Mišelu, kog je nekad proganjala.

foto: Printscreen

"O MIšelu sve znate, ne želim da se ponavljam, stojim iza svega što sam rekla, shvatila sam da pravdu ne možeš da isteraš, osobu ne bih komentarisala, nebitan mi je. Kad mi je dosadno, malo se pozabavim njime, ali to se baš retko dešava. O njemu mislim sve najgore, nadala sam se poligrafu, ali nije omogućen. Što se Dragane tiče, nismo u specijalnim odnosima, imamo normalan vid komunikacije", rekla je Miljana, pa dodala:

"Ona se sada okrenula nekim drugim ljudima. Draganu ću ostaviti, a dotičnog poslati, to je najmanje što mogu da uradim. Meni nije bio cilj da se svađam ovde, nego da se šalim, zato sam i tražila zadatak sa Mišelom. Sve što se desilo pre sedam godina, to je mladost-ludost. On je loš čovek, ovde se folirao."

Kurir.rs/K.Đ.