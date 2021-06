PONOVO HISTERIJA! MAJA RAZBIJA TANJIRE, JANJUŠ NASRNUO NA NJU: Više ni čuvari ne mogu da ih drže, a na kraju usledio OBRT! (VIDEO)

Maja Marinković bila je besna na Marka Janjuševića Janjuša, te zbog toga što je ponovo počeo da je ignoriše, odlučila je da napravi dramu, te je razbila tanjir i nije mu davala da spava.

Obezbeđenje je bilo u pripravnosti, kako ne bi došlo do fizičkog kontakta.

foto: Printscreen

"Što me diraš? Što me nisi pitao da li mi se jede?! Dereš se na mene iz čista mira!", urlala je Maja.

"Rekao sam ti da me više ne udaraš! Nije mi smešno! Ostavi me na miru! Pusti me da spavam!", urlao je Janjuš. Maja je potom izašla iz rehabilitacije u gorkim suzama, a Dragana Mitrović je dotrčala da je uteši.

Dragana Mitrović odvela je Maju Marinković nakon njenog histeričnog napada zbog Marka Janjuševića Janjuša u sobu za rehabilitaciju kako bi pokušala da ih smiri.

Potom je Dragana očitala lekciju Janjušu da bi trebao da ima više obzira prema Maji, jer je nežniji pol, a potom su se njih dvoje ušuškali u krevet.

foto: Printscreen

"Kako nemaš osećaj da me pustiš?! Kako nemaš osećaj, nije mi jasno! Jesam li bio dobar prema tebi posle svih sranja? Što moraš, na koga si ti ljubomorna, na sve?! Kako misliš da živim sa tobom? U koga ti nemaš poverenje?! Da li je tebi normalno da ispituješ Paulu šta sam radio? Mrštila si mi se, rekao sam ti 900 puta! Nemoj da radiš te stvari, zamolio sam te, nemoj da me udaraš!", poručio je Marko.

"Ljubomorna sam, eto tako! Ti si meni rekao da te neću videti, ti to meni pričaš kad nisam dobro", rekla je Maja u ruzama.

Kurir.rs/K.Đ.