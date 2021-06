JELENA BATOS POSVAĐALA ŠA SA ĐEDOVIĆEM: Njene brutalne reči uvele su totalnu POMETNJU, niko nikog ne sluša! (VIDEO)

Rijaliti učesnici biraju po tri osobe koje su ih najviše razočarale do sada.

Jelena Batos iznela je svoje mišljenje posle čega je nastao pravi haos.

"Prvu stvar hoću da navedem, ušla sam u nedelju, u ponedeljak su nas naveli za potrčke, dosta ljudi je ustalo i reklo nakon mog izlaganja da sam vam rekla ranije, ne bi naveli mene, to je greška koju pravite, vi ste mnogo više vremena provele sa Nenadom, i te osobe koje su ga navele da ostane, su iste osobe koje ga napadaju. To govori da ljudi menjaju mišljenje i stav na osnovu onog što sam rekla. Vode se tuđim mišljenjem, to sam htela da kažem. To ne znači da sam na tvojoj strani", rekla je Jelena.

foto: Printscreen

"To su gluposti koje zastupate svi vi. Hoćeš li se isto ponašati i ako ti se naj*bem majke, pre minuta pre toga i posle toga? Da li će moj postupak promeniti mišljenje? Mogu li te optužiti posle toga da si ne princepijalna što menjaš mišljenje?", upitao je Đedović.

"Đedoviću, napokon je rekla nešto što je istina! Kad god smo se posvađali, ja sam se ženi izvinio, za ono što sam izgovorio, ali ne mislim da ste g*vno, ali u svađi Vam kažem svašta", pobunio se reper.

foto: Printscreen

"To što pričate je takva budalaština! Ja ne znam šta je sa ovim idiotima! Druže, da ti opsujem Osmana, da li bi isto pričao o meni? Ljudi raskidaju, razvode se, ja moram da imam mišljenje kao u petom razredu osnovne škole, ljudi napreduju", odbrusio je Đedović.

"Marko, ti ćeš nju sada da izvrneš i ona će reći da si u pravu, što se ne drži svoga? Ti jesi pametan, ali nisi za sve, nisi uvek u pravu", pobunio se Ša.

"Ti samo vrtiš nešto isto! Nisam, ali ti tek nisi! Ko kaže da sam za sve u pravu? Ja ti pričam drugu stranu!", poručio je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.