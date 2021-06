JANJUŠ UDARA MAJU I STEŽE JOJ RUKE! Marinkovićeva doživela nervni slom, zadrugari OGORČENI na nju, hteli da je izbace iz sobe!

Histerija Maje Marinković se nastavila nakon haosa koji je napravila sa Janjušem u spavaćoj sobi. Zadrugari su pokušavali da je smire, ali je ona nastavljala da divlja.

- Zašto se tako ponašaš prema meni? Zašto, zašto, zašto? Sve ovo mi radiš namerno - urlala je Maja i zaletela se ka Janjušu.

- Što me štipaš? - pitao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Vidiš šta si mi uradio namerno. Rekao si mi da ćeš mi to uraditi! Zašto si takav prema meni? Zašto si takav? Zašto si takav prema meni? Vređaš me na kvarno, govoriš mi da sam k*rva, da nećeš da me vidiš - nastavila je Marinkovićeva.

- E, ovako je svaki dan u rehabu - rekao je Janjuš zadrugarima.

- Ponižava me ceo dan! Što se tako grubo ponašaš prema meni? Rekao si mi da sam k*rva! - nastavila je da histeriše Maja.

foto: Printscreen

- Da li možeš da se smiriš? Napravila si haos jer sam otišao na cigaretu. Sada ti nisam ništa rekao - pričao je Janjuš.

- U emisiji si mi rekao da ćeš da me provociraš da bi svi skočili na mene! Praviš me ludom! - urlala je Marinkovićeva.

- Nemoj da me grebeš! - dodao je on.

- Tišina, treba da se borimo za njih (otete zadrugare) sutra, tišina! - urlala je Jovana misica.

foto: Printscreen

- Majo, mrtvi smo umorni, da li možemo da spavamo? - urlala je Miljana.

- Ovo je sve ovako isto u rehabu svaki dan. I pusti, ne grebi me više - rekao je Janjuš.

- Da li ti k*rac treba pa plačeš? - govorila je Kulićeva Maji.

- Majo, zlostavljaš celu sobu! - pričao je Car.

- To nju ne zanima, bolesnica! - rekla je misica.

Kurir.rs/I.B.

