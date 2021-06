LEPA SI, TALENTOVANA, ALI SI RĐA! Sanja ocrnila Milicu, pa POSLALA Cara u izolaciju: On me je više ISPONIŽAVAO! (VIDEO)

Zadrugari večeras biraju između Milice Kemez i Filipa Cara, koje je za potrčke odabrala Rialda Karahasanović, ovonedeljni vođa. Nakon Ermine Pašović, svoje mišljenje iznela je Sanja Stanković.

- Milica i ja smo bile korektne kad sam ušla ovde, spavale u istom krevetu, ali se nismo družile, bile tu jedna za drugu, sve do jednog trenutka dok nije ispala ljubomorna na Paulu i Frana što imaju podršku. Kad sam to iznela, ona je skočila na mene, tad je počeo naš konflikt - počela je Sanja.

- Kakva je budalaština to... Pričaj glasnije, ne cvrkući tu - dobacila je Milica.

- Promukla sam zbog idiota kao što si ti. Kada sam ušla u odnos sa Filipom, vadila mi je oči kada sam rekla da su njih dvoje imali odnose van rijalitija, a ja to nisam prva rekla, nego on. Njemu je ćutala kao p*čka pre neki dan kada je to rekao - govorila je Stankovićeva.

- Za to ćeš biti tužena - istakla je Kemezova.

- Spuštala sam loptu zbog Bore. Spomenula si mi majku prva, ja sam ti se izvinila za ono što sam rekla u svađi. Nisam nikad rekla da nemaš mamu, zaustavila sam se, ružno je. Svaki put je naš konflikt ispadao jer si pokvareno komentarisala mene. Uvek podbadaš, jer si kvarna kao šupalj zub. Lepa si, talentovana, ali si rđa od devojke. Žao mi te je, nesrećna si, ljubomorna, a imaš kvalitete, sama se spuštaš. Ja Bori nikad nisam punila glavu portiv tebe, čak suprotno. Rekla sam ti, svaki put kad me podbadaš na kvarno, ja ću te komentarisati - zaključila je Sanja, pa prešla na Filipa:

- Ne znam šta da mislim, šta da kažem, ne verujem mu ništa. Poslednjih sedam dana se mnogo svađamo, ne želim da govorim ništa ružno. Odnos nam je katastrofa. Meni je bilo lepo u izolaciji sa njim, njuškali smo se, a onda on prebaci, pa se posvađamo... Naš odnos nigde ne vodi, katastrofa je... Potrudiću se da se sklonim od njega, jer ne možemo da se sklonimo jedno od drugog. Rekla sam danas i Sandri, ako opet budem opet pogazila po sebi, da ću se skloniti od njega, jer on nije osoba koja dobro utiče na mene - govorila je ona.

- Kakvi su ovo prebačaji, mi nemamo odnos, baš zbog ovoga što tebe prebacuje. Mislim da je bolje da nasamo pričamo o tome - dobacio je Car.

- Ne, nemam ja prebačaje, osećam se odvratno, ti najmanje pričaš o nama kada smo nasamo, pričaš o Mini, Aleksandri... Samo dalje od mene... Najrađe bih poslala Milicu, ali ne mogu, jer me je Filip mnogo više isponiživao, a Milica koristi njegove reči... Šaljem Cara - govorila je Sanja.

