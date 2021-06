NIJE MAJA KRIVA ŠTO NJEGOVO DETE VIDI SCENE! Taki Marinković brani svoju MEZIMICU: JANJUŠ je običan ološ i MANIPULATOR!

Kako strasti u "Zadruzi" ne jenjavuju kada su u pitanju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš, za medije se oglasio Radomir Marinković Taki, i prokomentarisao aktuelna dešavanja u rijalitiju.

Naime, Taki je i više nego revoltiran kada je u pitanju odnos njegove ćerke sa bivšim košarkašem.

- Pravo da vam kažem, ne znam šta više da kažem, oni se posvađaju, dam izjavu, dođem kući, oni igraju kolo sa medvedom, ispadam smešan... Stvarno više ispadam smešan, ja nisam neozbiljan čovek, sad ću 50 godina, ali čovek stvarno više ne zna ni kako da se postavi. Da li je to igra ili nije, stvarno mi više nije jasno – započinje razgovor Taki i nastavlja:

- Maja je iskrena, to je Janjuševa igra. On da je hteo, on je čovek iskusan, 36-37 godina, ili već koliko ima, znaš kakve su sankcije, ti te stvari ne smeš da radiš. Imao bi za sebe porodicu, ženu, dete... Ja se nikad u životu nisam ni oženio da ne bi pravio neke gluposti, da moje dete gleda... Sad mu je Maja kriva što će njegovo dete da vidi tamo neke scene, mislim ja stvarno ne bih da uzimam njegovo dete u usta, ali to je činjenično stanje. Ko mu je kriv za sve to što je napravio? Maja Marinković? Pa nije, imao je on još dve-tri cure pre Maje u "Zadruzi", pa je isto to radio. Ma, on čovek nije normalan, čovek sa porocima i njemu je ispran mozak – kaže Majin tata.

On se dotakao i pitanja da li Maja i Janjuš imali bilo kakve šanse da opstanu van rijalitija.

- Ma, kakva šansa. bre, to je nemoguće. Njih dvoje su kao nebo i zemlja. Videli smo kako se oni slažu, dva sata su dobro, pa sve pukne. On je čovek pun mržnje i negativne energije, vidite vi njegov pogled, on samo gleda i smišlja kakvu će zlobu da napravi. Znate kad čovek nema ništa u životu, a on hoće sve! Pa, ne može, bato moj – priča Taki oštro, pa dodaje:

- Maja njega sve vreme drži u "Zadruzi", kao što drži 80% rijalitija tamo, mada na njenu štetu, jer je sve to preko njegovih leđa, on joj je namestio Minu i da maja dobije kaznu tromesečnog honorara, on je to izazvao, a navodno je voli, znači on ide da je uništi, da Maja izađe bez novca, a on našao da kupuje kuće i stanove, sve preko nje. To je jedan običan ološ i manipulator. Ne bih ga poželeo ni u komšiluku, a ne u kući – zaključuje on.

