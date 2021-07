7 DANA PRED KRAJ RIJALITIJA ZADRUGARI SASULI JEDNO DRUGOM SVE U LICE: Otkrili ko je FAVORIT za pobedu, a onda otvorili DUŠE!

Zadrugari su se okupili za crnim stolom gde su otkrili koga bi voleli od cimera da vide kao pobednika.

Tom prilikom su rekli svoja mišljenja o ukućanima.

- Za mene je Dicana apsolutni pobednik - rekla je Sanja Stanković.

foto: Printscreen

- Svako od vas je zaslužio pobedu, prevazišli ste sami sebe. Ja bih voleo da neko od mojih najdražih ljudi pobedi. Za mene pobednik je Paula. Ona je neko ko je moj najbolji prijatelj. Smatram da smo povezani kao i uvek, iako ne provodimo vreme stalno zajedno. Mislim da je pokazala talenat, i za muziku, ples, neke stvari koje si loše uradila, to je bilo iz srca. Ti nisi neko ko će uraditi zarad nečega, već zarad svog zadovoljstva. Isto bih rekao i za Kenana, mislim da je narazličitiji od svih. Apsolutno zaslužuješ da budeš pobednik - govorio je Filip Car.

- Imali smo u nekim momentima katastrofalan odnos, ali Mića zna da sam shvatila neke stvari, zbog kojih sam bila kivna na njega. Ja sam se za svoje greške iskreno pokajala. Čestitam svima koji su dovde stigli. Prošle sezone smo nagađali, ali na kraju niko nije pogodio. Ove godine će sigurno biti iznenađenje. Mislim da svi koji su dovde došli, da su se za to trudili i želeli - pričala je Milica.

- Narod je video nešto u Bori, jer je ovde već četiri godine od prvog do poslednjeg dana. On svašta kaže, mene je povredio, ali je od strane prijatelja više puta izdan. Znam da je uvek bio tu da podeli svima sve. Nije mu lako bilo da bude sa mnom u odnosu. Katastrofa je što se tiče tih nekih stvari, mislim da treba da poradi na sebi pri izlasku odavde. Ovde se zaista borio za sve zadatke, i koliko god njega prijatelji nisu navodili, on je dobijao priznanje od ove kuće. On je jedan šoumen i pozitivna energija. Nije osetio teret reči koje je izgovarao ljudima. Volela bih da to bude on, onako iz duše. Što se tiče drugih ljudi, mislim da je i Stefan mogao da bude. Par puta sam ti rekloa da si mi dečko za primer, prošle godine nisi ulazio u konflikte. Mislim da su neke nepravde učinjene tvojoj devojci, uticale na to, da popustiš sa živcima. Mislim da si trebao da provodiš vremena sa nekim drugim. Mislim da si preveliku žrtvu podneo - nastavila je Kemezova.

foto: Printscreen

- Nisam želeo da Bora bilo šta pomisli. Ja kad god nešto treba, dođem i posavetujem te - dodao je Stefan Karić.

- Ove sezone bih volela da pobedi drugačija osoba i da bude muškarac. Kenana od početka izvdvajam. Baš ovkao kako je Rialda opisala, ona je sa njim i ja to ne mogu tako da dočaram. Volela bih da to bude Kenan - rekla je Mina Vrbaški, a onda se nadovezala Teodora:

- Najviše želim da pobedi moj dečko, ali po meni je moja najbolja drugarica pobednik. Paula. Ostavila je jak utisak na početku, harizmatična, talentovana. Nije poklekla za 10 meseci, nije padala u depresije. To je samo u par teza, a mogla bih pola sata da pričam o njenim vrelinama.

Kurir.rs/I.B.

