ŠA NASRNUO NA BORU, OBEZBEĐENJE ODMAH ULETELO! Sevale uvrede, Santana žestoko zapretio: KLEČAĆEŠ NA KOLENIMA DA MI SE IZVINIŠ!

Fran Pujas je ustao za crnim stolom, a njegovo izlaganje je prekinula svađa Nenada Aleksića Ša i Bore Sanatane, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

- Ja bih volela da pobedi, od srca, Fran. On je neko ko je na početku preživeo pakao, emotivni pakao. On se sa svime izborio, i mislim da se puno promenio i u glavi sazreo, i neko ko je izdržao deset meseci bez svojih poroka. Mislim da to zaslužuje, jer je i od svoje devojke preživeo svašta. Mislim da će odavde izaći jači, i volela bih da osvoji nagradu i da sredi život - rekla je Paula.

- Navešću Kenana, on se stvarno izdvojio, on nije u nijednoj svađi. Nijednu osobu nije uvredio. Izdvojio se po kulturi i pristojnosti. Onda Ša, mislim da je sam kriv za sve. Dobrovoljno se odrekao novca, izgubio je sve što je mogao čovek da izgubi. Njegova glupost ga je dovela dovde. Izgubio je živce, ženu, sve što može, pa bi bilo u redu da dobije na kraju. Paula je napravila hrpu sranja. Prikazala se u nekoliko svetla, pokazala je da može u svim poljima da bude i najbolja i najgora. Navešću i gospođu Nadicu. Ona je pokazala da može da isprovocira. Dobro, evo navešću i Boru jer vidim da je nervozan - govorio je Fran.

- Je*em ti mamu! Narkomančino istetovirana! Mamu ti je*em odvratnu- rekao je Bora.

- Je*i ti sebe! Dovoljno si se izje*ao! To što si ti go*no! - rekao je Fran.

- Pu*i bre ku*ac! Ti znaš šta ću ti raditi! Naje*ao si! - nasrnuo je Ša na Boru.

- Nadica je pokazala da je i te kako psihički jača od nas mlađih, i da je fizički jača od ostalih, u nespavanju i sedenju za stolom. Ona se meni smeje sa drugog kraja stola, i kad to vidim... - nasatavio je Fran.

- Ajde pi*ko mala! Ti ćeš klečati na kolena da mi se izviniš! - prekinuo je Ša.

- I ti ćeš isto! Zbog ovoga što si napravio sa njim, je*aću ti mamu - rekao je Bora.

- Možda će neko drugi pobediti, ali voleo bih Paula da pobedi - završio je fran.

