ODLUČIO SAM SE ZA KRISTINU, ČEKAM JE DA IZAĐE! Kristijan stigao u kao podrška ljubavnici, da li će Miljana ili ona NAPUSTITI kuću?

Zadrugari su odlučili da prva nominovana bude Miljana Kulić, a odlukom publike, pridružila joj se Kristina Spalević, pa će večeras još jednom odlučiti i ko zauvek napušta velelepno imanje u Šimanovcima.

Voditeljka Dušica Jakovljević se javila sa podrškom zadrugara iz studija, a za to vreme, voditelj Milan Milošević je sa zadrugarima u Beloj kući. Pre trenutka kada će odluka biti doneta, on će sa pojedinim ukućanima popričati i pročešljati poslednje najzanimljivije događaje.

foto: Printscreen

Kristijan Golubović stigao je u studio kao podrška svojoj ljubavnici Kristini Spalević, te je progovorio o njihovom odnosu.

"Ja sam uvek imao stav, što na um, to na drum. Istina mora da dođe što pre na površinu. Ja sam totalno iskren, kada se desilo, nisam mogao da lažem, kamere su tu. Emocija je otišla na tu stranu, ali sam ja i dalje nekako konfuzan, ne mogu da dođem sebi. Kao da sam jednom nogom i dalje unutra, vuče me nešto... Ima i nečega prema Kristini, ali manje-više i to što nastavljam rijaliti na ulici sa ljudima. Danas na pijaci, ne znam šta se dešava. Samo je trebalo da sklonim voće i povrće i da dajem svoje mišljenje. Svi mi zameraju samo jednu grešku, Kristinu Spalević", govorio je Kristijan, pa nastavio:

"Kristina je trebala da se meni predstavi na drugačiji način zbog svoje prošlosti. Ja sam joj pružio ruku prijateljstva, spojili smo se u nekom vajbu i bilo nam je lepo. Kad smo krenuli da se previše družimo, hteo sam da povučem ručku i da kažem "Ti imaš osobu koja te voli najviše, imaš porodicu". Ne znam šta mi se dogodilo. Uvek sam negodovao takve devojke kao njoj, ja sam popustio", rekao je on, a na pitanje voditeljke da li je definitivno prelomio između Kristine i supruge Ivane, on je odgovorio:

"Odlučio sam se za Kristinu. Čekam je večeras".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

