KULIĆEVA IZNELA ŠOK RIJALITI TAJNE! MILJANI SE SVIĐA TOMOVIĆ: Mislim da mu se dopadam, znam kakve VOLI! Evo šta je još ODALA

Miljana Kulić izrazila je želju da razgovara sa Drvetom mudrosti, pa ju je ono pozvalo u Rajski vrt.

Miljana se odmah osvrnula na svoj odnos sa Mišelom Gvozdenovićem, ali i majkom Marijom Kulić.

foto: Printscreen

"Sa Mišelom sam postigla da imam normalnu komunikaciju, šalimo se, zezamo se. Ja mu spremam doručak, skuvam kafu... Juče je on mene budio, skuvao mi kafu, jutros nije, pa sam mu to malo zamerila. Vreme provodim sa njim, pričamo. To je novo, popravila sam odnos sa njim, a znaš i sam da je rekao da ne želi nikakav kontakt sa mnom, ni korektan, a opet sam uspela da bude po mom. Ja želim da komuniciramo, da se šalimo, vidimo napolju. Želim sa Željkom da odem kod njega u goste... Juče je moja mama postavljala pitanja, mislim da nema potrebe da bude tako da bude stroga prema meni. Šta ona ima s tim s kim ću ja da se družim i provodim vreme, valjda je važno da sam srećna. Meni se traži dlaka u jajetu. Ne mogu za svaku sitnicu da se pravdam... Želim da uzmem svoje dete pod ruku, idem gde hoću, da nemam obavezu da se pravdam za svaku sitnicu. Kontrolišu me, zovu me po sto puta. Neka me puste malo da osetim i ja život, da budem svoj čovek, da odemo u zoo vrt, na more, a ne na svaki minut da me zivkaju i da molim da me puste da odem negde. Mogu da živim kako ja hoću, a ne za svaku sitnicu da obavestim majku, da imam sto poziva i da mi izađe na nos. Mnogo je stroga majka prema meni. Kući, ne dao ti Bog - Tijana i Ana žive svoje živote, a ja - usvakom trenutku mama mora da zna gde sam", ispričala je Miljana i dodala da je posvećena svom sinu, kojeg uči lepim stvarima.

foto: Printscreen/Pink

Miljana je potom sa Drvetom mudrosti podelila svoje planove nakon "Zadruge".

"Ja želim da odem kod njih, budem neko vreme sa njima, da vidim kako su, pa sa Željkom da dođem u Beograd, ali da dođe i u finale. Želim da dođe na finalnu žurku, da ga odvedem u zoo vrt, želim još neke stvari da vidim... Da mu proslavim rođendan, pa da odem na more sa porodicom, pa sama sa njim, pa skroz sama, da se odmorim", rekla je Miljana, a potom se osvrnula na svoje karijerne planove.

"Kakva karijera, ja ne želim da budem pevačica, to me ne zanima. Ne znam u čemu se pronalazim. Volim komunikaciju sa ljudima. Najviše volim rijaliti i da provodim vreme u rijalitiju, to je kao recidiv, ušlo mi je u krv. Već će mi nedostajati, biće mi dosadno, jednostavno to volim i uživam u tome, volim da me ljudi gledaju. To me ispunjava. Volim taj posao, da budem rijaliti igrač, šoumen, rijaliti zvezda. Možda bih otvorila svoju kafe-poslastičarnicu ili frizersko-kozmetički salon. Ipak, želim da se bavim rijalitijem, odmorim se malo pa dođem opet", priča Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

Miljana je još jednom istakla da bi godinama mogla da bude u rijalitiju i da joj novi ljudi i život sa njima pod istim krovom ne predstavlja problem.

"Napolju nemam toliko drugova i drugarica, jer sam predugo u rijalitiju. Putevi su nam se mimoišli. Volim da upoznajem ljude i karaktere, nekada se desi da se zaljubim u rijalitiju... Zanimljivo mi je da gledam, komentarišem, živim ovde... To mi je, jednostavno, posao", kaće ona.

"Prva tajna je da se Mišel ograđuje od mene, a i te kako mu prija kad provodi vreme sa mnom, i kad ga u krevetu mazim i češkam. Vidim da mu to prija, da se sav preznojio i da pocrveni, a ovamo priča: "Ne, ne, nije ona moj tip". Poludeo bi da rijaliti traje mesec dana još, da mu ja ne posvećujem pažnju. Ceo dan neću razgovarati sa njim kada izađem odavde, da vidiš da će biti tužan bez mene... Treća tajna je - od svih muškaraca ovde u kući koji su bili, najprivlačniji i najviše mi se dopada Vladimir Tomović, uvek mi se sviđao na poseban način i mogla bih da uđem u odnos sa njim kada bih znala da bi bio iskren, nikada mu to ne bih priznala. Mislim da se i ja njemu dopadam, s obzirom da znam kakve devojke voli. Mislim da bismo super funkcionisali, bili bismo top za rijaliti. Volim jakog, čvrstog, stamenog muškarca pored sebe", ističe Miljana i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Četvrta tajna je da sam još uvek emotivno prazna. Pitali su me mnogi kada bi došao moj bivši momak, da li bih se pozdravila sa njim, poljubila, zagrlila... Ne osećam se da sam slobodna, zauzeta... Ne znam kakva bi moja reakcija bila ustudiju. Dok ga ne vidim... Ne znam. Nepredvidiva sam! Ne znam da li bih mu rekla: "Skloni se, ne zanimaš me", ili bih mu poletela u zagrljaj. Dok ga ne vidim, ne znam. I ne bih mogla ni sa kim da uđem u emotivnu vezu dok to ne iskristališem. Mozak nikada nisam slušala, uvek idem srcem, makar ispaštala i udarala glavom po sto puta... Jednostavno, razum kod mene nikad nije mogao da nadvlada srce", ispričala je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.