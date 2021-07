JANJUŠ NAPUSTIO ZADRUGU, PA SE UMALO POTUKAO SA TAKIJEM! Obezbeđenje ga DRŽALO, pale i PRETNJE, uneli se JEDNO DRUGOM u FACU!

Marko Janjušević Janjuš napustio je "Zadrugu 4", a u studiju ga je sačekao otac Maje Marinković Radomir Marinković Taki, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ti si vazduh, ne vidim te", rekao je Taki.

"Kako sam ja to vazduh, hoćeš da ustanem?", rekao je Janjuš.

- Pali od mene, hoćeš da ti pošaljem ćerku da te urazumi? - govorio je Marinković.

"Mamu ti j***m bre, nemoj da mi se iko obratio sada!", besneo je Janjuš.

"Popušićeš mi ti k***c, klošaru jedan!", urlao je Taki, dok su svi u studiju bili u šoku.

- Pa ti si njen tata! Nemoj da je palo na pamet nekome da mi se obratio. Ne dao Bog! U vezi bilo čega! - pretio je Janjuš.

- Da te ja naučim pameti! Roško jedna! Je*em te ja u usta klošarska! Pu*ićeš mi ku*ac"! Maltretiraš mi ćerku godinu dana! - nastavio je Taki.

foto: Printscreen/Zadruga

Maja nije mogla da veruje šta čuje, a svađa je potrajala, te je obezbeđenje došlo u želji da spreči fizički sukob.

U životu neću biti sa Majom. U Zadruzi nisam mogao da se sklonim od nje. Onaj indijanac glumi nešto. Neka se pozabavi svojom ćerkom, sa mnom ne može. Ustao je da glumi skakavca, glumi neko ludilo. Boli me k*rac za sve, jedva sam čekao da završiim rijaliti. Ja sam njegovu ćerku voleo, on me ne interesuje. Voleo bi da mi kaže jednu reč pa da se završi onako kako treba da se završi.

"Evo ti ga tvoj tata! Imate istu surlu, samo je tvoja operisana! Dođi p**kice!. Ne želim da mi se iko obrati ikada", vikao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

05:29 TARA FUL SREĐENA STIGLA U ŠIMANOVCE DA PODRŽI ŠA! Simova SE PLAŠI susreta sa njim, otkrila šta će da uradi KADA ON NAPUSTI IMANJE!