ŽELIM BEBU SA TAROM, RODITELJI NE TREBA DA MI SE MEŠAJU! Ša doneo odluku, nastavlja život sa Simovom, a evo šta je PORUČIO Ivani!

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov došli su na žurku "Zadruge" povodom kraja četvrte sezone.

Reper je otkrio da planira budućnost sa Simovoj i da želi da dobiju dete.

- Voleo bih da imamo bebu Tara i ja, ali ne sada. Tamo negde, za nekoliko meseci ili više, što da ne, ako sve bude sa nama okej i budemo zaljubljeni to bi bilo odlično - rekao je Ša, pa naveo da roditelji ne smeju da mu se mešaju u životne odluke.

- Mi imamo svoje živote, svako od nas. I oni su razvedeni, pa su imali veze i vezice, kakve veze ima. Ovo je moj izbor, Tara je sa mnom, to je to. Nema potrebe da mi se oni mešaju u život, u odluke. Moja bivša žena može da radi šta želi, slobodna je - rekao je on.

