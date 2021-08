MINA VRBAŠKI ŽESTOKO OPLELA PO LEPOM MIĆI: Ne znam da li je on POLUDEO ili ne, ali neka vodi brigu O SVOM ŽIVOTU!

Bivša zadrugarka Mina Vrbaški, poznata je po svojim turbulentnim ljubavnim vezama.

Lepi Mića je nedavno odlučio da otkrije ko je Minin dečko i iz kakve porodice dolazi, pto se Vrbaškoj nije dopalo. Sada je prokomentarisala i sukob sa Mićom:

foto: Printscreen/Youtube

- Ne znam da li je Mića poludeo ili ne, sa moje strane je sve u redu. Da li će on da poludi, mene ne interesuje, ja sam onakva kakva sam i bila. Miću i dalje volim. Bespotreban je komantar njegov na sve što se izdogađalo. Nisam ja digla frku. Mića samo nije ispričao onako kako zaista jeste, neka vodi brigu o svom životu, o mom ne treba da brine. Nema potrebe da se upliću bilo čiji roditelji, ako ja to ne želim. Mogla je i moja majka da predstavlja roditelje mog dečka, ali nema potrebe, to je zaista ružno - priča Mina Vrbaški.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

