ON JE STARIJI OD MOJIH RODITELJA, ALI JE NEŠTO NAJLEPŠE ŠTO MI SE DESILO! Kristina otvoreno o Kristijanovom sinu i njenoj PORODICI

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević je branila svoju vezu sa Kristijanom Golubovićem iako je on stariji od njenih roditelja.

- Pozdravila bih sve tri, Ivana, ti si tako dominantna sa tim crvenim pantaloma, baš si s*ksi. Obratila bih se Kristini, jako sam ogorčena na nju. To nije pred kraj Zadruge, pred finale... Jako mi je žao. Ona je dala sebi za pravo da bude sa čovekom koji ima kući ženu i ćerku. Da se ne nađe uvređena, sve i jedna devojka koja vidi da je oženjen muškarac, a flertuje, meni je to strašno. Jednostavno, jednu takvu porodicu je razorila. Nikad mi neće biti jasno, ni Kristijan... Desilo se to što se desilo, prethodna supruga mu je preminula, i sad uradi ovako glupost. Ja ne kažem da je Kristina manje važna. Bilo koja devojka da je na njenom mestu, ja bih to isto rekla. Kad sam videla sliku supruge njegove na Internetu, toliko lepa žena, toliko dobra žena, to ističe i Kristijan. Šta se to desilo sa njim, ja ne znam... Volela bih da pitam Kristinu, šta su njeni roditelji rekli na to... Neću da sudim, ali... - rekla je gledateljka.

- Dobro veče još jednom. Niste bili nevaspitani, postavili ste realno pitanje, koje bi postavilo 90% nacije. Ja sam na to odgovarala više puta. Smatram da ne treba da budem primer ponašanja, a kao kruna sve to što se desilo sa Kristijanom. Nisam nikad rekla da je potez dobar. Što se tiče roditelja, bila sam ubeđena da me neće sačekati, zato sam bila u depresiji više puta... Ne samo zbog Kristijana, nego i Cara i Čorbe... Roditelji su me sačekali. Kristijan je uradio veliki deo posla, čuo se sa mojim roditeljima više puta. On je stariji od mojih roditelja, njegov sin je stariji od mene, to je nesvakidašnje, ali on je nešto najlepše što mi se desilo u životu. Ne mogu da kažem da su me roditelji podržali, majka me je pre par dana ukorila, ja spustim slušalicu ili izađem iz kuće. Podržali su me kada su videli da sam srećna, Kristijan vodi više računa o meni nego bilo koji mlađi sa kojim sam bila. Živimo zajedno, on me je sačekao, ja nisam ni išla svojoj kući toliko, jednom sam noćila kod njih, idemo na ručak i tako. U životu, nisam videla mnogo očeva koji su u braku posvećeni svojoj ženi i deci kao što je Kristijan - odgovorila je Kristina.

- Svaka mu čast, ali, meni se to ne sviđa. Kao majka troje dece, imam i unuče, meni se taj potez ne sviđa, ne mušti - nastavila je gledateljka.

- Ako sam ja i budala i balava, za Kristijana ne smatram da je to. Ko ga ne poznaje, može da kaže da je ovakav ili onakav, ali za decu je "krov". Ja sam svesno reskirala, i tu pevačku karijeru na kojoj radim. Sve sam reskirala. Ali sam tada mislila da me braća neće pogledati. Nekad i zaplačem kad se setim, razmišljam, ali šta je tu je... - dodala je Kristina.

- Ja imam oženjenog sina, koji je oženjen ženom koja je 12 godina starija od njega. Nažalost nemaju deca, ali ako odluči da se razvede, ja mu kao svaka majka pružiti utočište. On nema dete, ali Kristijan ima. To mi je bolna tačka. Kristina je rekla da je sela sa Kristijanovom ženom i da joj je bilo neprijatno. To ne mogu da zamislim kada bi se meni desilo, ja bih pobegla ili nešto - nadovezala se gledateljka.

- Ja sam pobegla, ali su me našli... - našalila se pevačica.

- Teodorice, dobro veče, slušaj ti mene ovako. Nisam nikako ravnodušna. nisam neka babaroga koja će da ujeda. Ti si toliko slatka, lepa, nekako mi deluješ vaspitano. Ti si za Čorbu kraj priče. Ti zaslužuješ bolje. Da li ti o tome razmišljaš, ne znam šta su ti rekli roditelji? - pitala je gledateljka.

- Hvala na komplimentima. Ja sam zadovoljna svojim izborom, moji roditelji podržavaju Čorbu od početka. Bitno da se volimo, ja sam svojim izborom zadovoljna. On mene nije prevario, mi nismo bili u vezi kada je bio sa Majom i drugim devojkama - odgovorila je Teodora.

- Da, ali si ga gledala očima šta radi i mogla si iz toga izvući pouku da ste još mladi, da je život dugačak i pun trnja, ne samo lepo i ravna staza - zaključila je gledateljka.

