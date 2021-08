MAJA I TAKI ULAZE U ZADRUGU 5 ZA 30.000 EVRA MESEČNO: Mi smo svakako NAJVEĆE ZVEZDE ove sezone rijalitija!

Maja i Taki Marinković biće učesnici nove, poslednje sezone "Zadruge" i za svoj boravak, kako tvrde izvori, dobijaće mesečno čak 30.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić

Kako Kurir saznaje, otac i ćerka su utanačili sve detalje svog ulaska u belu kuću u Šimanovcima sa produkcijom, tako da će njih dvoje već do kraja ove nedelje potpisati i ugovor.

Iako se Taki do poslednjeg trenutka dvoumio da li da prihvati poziv, izvor blizak njemu, tvrdi da ovolikom novcu nije mogao da odoli, tako da je nakon razgovora sa ćerkom odlučio da i on uđe u rijaliti kao ravnopravni učesnik.

foto: Printscreen

Da će njegov boravak u kući biti i više nego zanimljiv, jasno je i pre samog početka emitovanja, jer će se Taki, najverovatnije, naći pod istim krovom sa svojim najvećim neprijateljem Markom Janjuševićem Janjušem, bivšim dečkom ćerke Maje. Njih dvoje su do sada više puta ulazili u okršaje. Do jednog od njih došlo je na samom superfinalu "Zadruge", kada je zbog sukoba Maji pozlilo, ali i nedavno, kada je pijani Janjuš pokušao nasilno da uđe u stan Marinkovića na Voždovcu, pa ga je Taki tako jako odgurnuo, da je Janjušević leteo niz stepenice.

foto: Printskrin/Instagram

Osim njega, posebna poslastica za gledaoce će biti i njegov odnos sa bivšom mis Slovenije Deniz Dejm, koja je priznala da voli i žene i muškarce.

Ona je najavila da će pred kamerama pokušati da smuva i Maju i Takija.

Pozvali smo Takija.

- Ne smem ništa da otkrivam pre vremena, čućete uskoro sve. I gledati (smeh). Mi smo svakako najveće zvezde rijalitija u najavi - kratko je rekao Marinković.

Podsetimo, Radomir je jednom prilikom otkrio pod kojim uslovima bi ušao u "Zadrugu".

- Jedan od mojih uslova je da povedem psa i da mi se napravi golubarnik. To je pod obavezno. Zaljubljive sam prirode i za tih 10 meseci ne isključujem mogućnost da nađem devojku, a ako bi došlo do intimnih odnosa, to nikako ne bi smelo da se desi pred Majom - izričit je bio Taki u izjavi domaćim medijima.

foto: Printscreen/Red TV, ATA Images

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:25 BAKA PRIŠLA JANJUŠU NA ULICI I PITALA GA ZA MAJU MARINKOVIĆ! Njegov odgovor ju je ŠOKIRAO da je odmah POBEGLA od njega! (VIDEO)