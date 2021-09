MATEJA MATIJEVIĆ NE GUBI VREME: Rijaliti učesnik u karantinu već bacio oko na jednu devojku, a na pitanje o TARI ovako reaguje!

Mateja Matijević sada je u karantinu pre velikog otvaranja "Zadruge 5", pa je priznao kako se oseća.

Da li si upoznao neke devojke? Da li ima neka koja ti je simpatična?

- Jesam u prolazu, ali ništa specijalno. Neću sad da pričam o tome. Dobro... Ima - ipak je priznao Matijević.

Koja?

- Neću da vam kažem, zadržaću to za sebe - odgovorio je on.

foto: Ana Paunković

Kako ti se čine učesnici ove sezone?

- Ne mogu još da sudim. Ja sam imao super ekipu u trojci, videćemo sada kada uđem - rekao je on.

Šta možemo da očekujemo ako Tara uđe?

- To je najpostavljanije pitanje na svetu. Ništa ne možete da očekujete. Mislim da neću pričati sa njom. Tj. ne mislim, nego neću. Videćete ako dođe do te situacije - zaključio je on.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs