MIKI ĐURIČIĆ SE DIREKTNO IZ KARANTINA OBRATIO ŽENI ANGELINI: Ako je prevarim u rijalitiju, neka me ljudi KAMENUJU! Ona meni VERUJE

Budući učesnik "Zadruge 5" Miki Đuričić se obratio supruzi Angelini iz karantina.

foto: Printscreen/Premijera

"Ako neko iz komšiluka gleda, neka kaže Angelini da upali televizor. Brzo, brzo idite da joj kažete. Angelina upali da me gledaš. Kaži Mirku dok zima ne padne da u kokošinjcu da stavi nešto da ne udara promaja", rekao je Miki na početku.

"Spakovao sam živce. Kad sam išao na preglede upoznao sam neke učesnike, ima tu materijala za mene. Videćete sa kim ću se družiti. Obećavam ljudima, da će u ovoj sezoni biti smeha i da ćemo se potruditi da nasmejemo narod do suza sa tom ekipom sa kojom ću se družiti. Da me seku žiletom, ja neću da nasedam na provokacije", rekao je Miki i dodao:

foto: Printscreen/Premijera

"Poslednji je rijaliti, roditelj sam, suprug, nemam vremena za kiks. Ja ne mogu biti gori, mogu biti bolji. Zbog žene, deteta i ljudi koji me podržavaju. Ja želim i hoću da budem bolji", rekao je Miki u emisiji "Premijera Vikend specijal".

Miki je spomenuo i kako mu je u braku sa Angelinom.

"Mi se za 10 meseci nismo povisili ton jedno na drugo. Ona ima razumevanja, ona radi, vredna je. Ne bi me pustila da je mislila da ću je prevariti tamo, ona meni veruje. Ako uradim nešto, ljudi treba da me kamenuju", zaključio je on.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:09 BLAGO ANGLINI, ZNALA SE UDATI: Evo šta radi Miki Đuričić dan posle SVADBE dok mu žena i ćerka spavaju! (VIDEO)