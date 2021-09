BRENDON RAZVEZAO JEZIK I ŽESTOKO OPLEO PO STEFANU KARIĆU: Mirko Šijan ga je ISKULIRAO, on je uobražen dečkić i ODVRATAN JE!

Branislav Radonjić Brendon je u javnosti poznat kao neko ko poseduje britak jezik, pa ni ovog puta nije razočarao gledaoce kada je žestoko opleo po Stefanu Kariću.

foto: ATA Images

- Ja se družim sa Karićevim bivšim drugarom, i saznao sam o njemu toliko nekih stvari koje on vešto krije i šminka na Instagramu i na TV-u. Mirko Šijan ga je isto iskulirao posle "Zadruge 3" jer je video koliko je neozibljan – priča Radonjić, pa kreće da čita dokaze koje je dobio:

- Čamac nije njegov, za koji se hvalio, uzima stvari u jednoj radnji na Obilićevom vencu i da ga taj dečko čeka da plati šest meseci već godinu dana. Nikad nije imao svoj auto, najbolji drug Mirko Šijan ga je odje*ao, kao i mnogi iz njegovog društva – otkriva bivši zadrugar.

Radonjić je zatim otkrio i šta on misli o Stefanu i u kakvom su odnosu.

- Ja smatram da je on onako malo nadobudan, Rumenko, tako ga i zovu. Nismo više dobri, okomio se nešto na mene. Ljudi mu se zapravo smeju koliko je on nerečit, neinteligentan, izgleda kao da nije završio ni srednju školu. Pritom, prenapumpana je ta priča oko njega, eksponira materijalne stvari, a Roleks koji je nosio u "Zadruzi" nije njegov, pozajmio ga je od drugara. Jeftina priča, glumi ljubav i on je jedan od najodvratnijih likova u "Zadruzi", odvratan je, mali prepotentni, uobraženi dečkić – zaključuje Brendon u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

