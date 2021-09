DA LI HOĆEŠ DA ME GREBEŠ? JANJUŠ UPUTIO DENIZ NEPRISTOJNU PONUDU! Sa Zonjićeve prešao na nju, priznao da hoće da je SMUVA

Marko Janjušević Janjuš svakodnevno zavodi cimerke po Beloj kući, a sada je na redu bila Deniz Dejm sa kojom je ćaskao u dvorištu.

Naime, on joj je uputio nekoliko komplimenata, a potom je usledila nepristojna ponuda.

- Da ga takneš malo, mislim svetlosti - započeo je Janjuš.

- Idem tamo, malo da ležim, a ti? - uzvratila je Dejm.

foto: Printscreen

- Idem malo u kuću. Kada ćemo malo, a? Ono, da se družimo - bio je šaljiv Janjušević.

- Pa sad se družimo - odbrusila je Deniz.

foto: Printscreen

- Dobra si, dobra si, šta oblačiš sutra? Hoćeš li da obučeš nešto što bi me osvojilo, da me ono... Da osetim jaku energiju. Možda se nešto desi, možemo da odigramo basket jedan na jedan! Ostavite me sada, muvam devojku! Je l' voliš da grebeš? Ja volim da grebem - rekao je Janjuš.

- Pa ti mene treba da osvojiš - poručila je Deniz.

Kurir.rs/I.B.

