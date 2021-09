NE ZNA SE KOJI JE IMAO GORU PROŠLOST! JANJUŠA I STEFANA NIJE SRAMOTA: Jedan se pipkao sa KUMOM, a drugi se lečio od KOCKE! (VIDEO)

Radio emisija Marka Janjuševića Janjuša i Stefana Karića napravila je pravu pometnju u rijalitiju.

Prvi gost im je bio Stefan Mihić, pa su ga Janjuš i Karić pitali o njegovom se*sualnom opredeljenju:

foto: Printscreen

- Ja to generalizujem, ako oni koji to pričaju, ja smatram da su to oni. Ja nemam problem sa tim, ali drugačije sam vaspitan. Imao sam mnogo devojaka, ali ne treba ja to da pričam. Ja sam bio sa mnogim devojkama, kako našim tako i stranim. Najveći utisak su na mene ostavile Kolumbijka i Brazilka. Ja znam ko sam i znam šta sam - rekao je Stefan.

- Meni je deda bio protojerej u Crkvi, i ja sam tako vaspitan i tako sam naučen - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Je l' ti došlo nekada da ga uhvatiš tokom tuširanja kao sportista? Ja sam to radio sa mojim kumom, nisam išao dalje od toga ali sam mu ga dirao, ali nisam dalje od toga. Moram da mu kažem da sam ga uhvatio par puta - rekao je Janjuš Stefanu.

- Ja bih voleo da postoje stranice mene i Mie, a ne sa Markom. On ne zaslužuje da mu posvećujem pažnju. Ja moram da priznam da sam imao problem sa kockom, i da je to neko pričao ne bih imao problem, ali nikada nisam imao ništa sa muškarcem. Trošio sam pare, prodavao stanove da bih se kockao, ali sam se izlečio i imam tetovažu na kojoj piše nikada više - rekao je Stefan.

Kurir.rs/K.Đ.