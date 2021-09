AKO JE TO CRNA MAMBA PROČITALA, BIĆE OPASNO! Janjuš razvezao jezik o Maji, Caru, Marijani i otkrio šta planira u RIJALITIJU! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvetom mudrosti o odnosima u Beloj kući, ali i o radio-emisiji, koju planira da ima i ove godine.

Janjuš je na početku otkrio kako mu se drugarica naljutila.

Ja Drvo moja drugarica Marijana mi se naljutila. Ona je videla neki klip, a nije htela da čuje moju priču. Ona je sada ljuta i meni je jako krivo - rekao je Janjuš pa je komentarisao sukob Matore i Olge:

foto: Printscreen

- Matora je stala da zaštiti Sandru od Olge, jer su krenule da iznose sve što znaju jedna o drugoj - rekao je Janjuš.

- Drvo ja sam spremam da imam svoju radio emisiju. Hteo bih da krenem već od danas, i da mi pomoćnik bude Karić i da se emisija zove Sprdnja. Nadam se da se slažeš u tome. Naša prva radio emisija je bila sjajna, a molim te da nas poguraš malo - pričao je Janjuš Drvetu o emsiji koju planira da vodi danas.

foto: Printscreen

- Meni je u rijalitiju dobro, i nadam se da će tako ostati. Mislim da sam napokon shvatio da je ovo rijaliti i nadam se da će biti bolje nego ranije - pričao je Janjuš kako se oseća, a onda se osvrnuo na Marijanu i Cara:

- On je njoj pisao, to je očigledno, a vidi se da se možda nešto desilo. Ako je Crna mamba (Maja Marinković) to pročitala, biće to opasno. Ovde većina ljudi ima iste ukuse. Drvo moje biće tu zaje*ancije kada se sve sazna, pa oni su pričali iz kreveta na videopozivu - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

05:20 JANJUŠ ZAPLAKAO KAD JE SPOMENUO BIVŠU ŽENU I ĆERKU Ukleli su me, od prošle godine ne može biti GORE! VRATIO DA SE PERE OD PREVARE