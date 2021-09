MAJA MARINKOVIĆ PRVI PUT PROGOVORILA O ABORTUSU Janjuš nije hteo ni da čuje, bila sam PSIHIČKI UNIŠTENA zbog toga I SRAMILA SAM SE

Nakon ispoveti Marka Janjuševića Janjuša oglasila se njegova bivša ljubav Maja Marinković.

Naime, Marinkovićeva je van sebe zbog, kako kaže, laži koje je Janjuš izgovorio, te je odlučila da mu stane na put i otkrije kako stoje stvari.

- Janjuš je sve slagao što je rekao! Lažov i prevarant! On se slikao sa psom od dotične i govorio kako je to njegov sin, i kako ide da mu kupi nova kolica dok sam ja bila trudna i pokušavala da ga dobijem na sve načine. Laže da nije znao da sam trudna, jer ga je zvala moja drugarica Ana Bulatovic koja može sve da potvrdi. Nije hteo da čuje za to. Mene je bilo sramota da pričam o tome javno, bila sam uništena psihicki zbog toga. Ja ću detaljnije sve to objasniti kada dođe vreme za to. I izmišlja kako sam ja bila sa njegovim drugovima na moru, kako bi pokušao da se opere od javne osude, igra na kartu žrtve kao uvek. Bruka i sramota za čoveka koji je prvenstveno otac - zaključila je Maja.

