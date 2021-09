ŠOK U EMISIJI! GRUJI STIGLO PISMO, USKORO SE RAZVODI? Finalista ZG ostao ZATEČEN, a evo šta je uspeo da IZUSTI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Stefan Karića čitali pisma koja su stigla navodno od podrške i porodica zadrugara. Prvo pismo je stiglo za Nikolu Grujića Gruju, a navodno je njegova sestra poslala i rekla mu je da se razvodi uskoro.

- Zdravo Nikola, iskreno razmišljala sam da li da ti pišem ovo pismo, ali sam na kraju shvatila da treba. Kod kuće su svi dobro i deca te stalno spominju i sa vremena na vreme gledaju. Napolju je korona i nemoj da ti pada na pamet da izlaziš. Videla sam da si veoma aktivan pogotovo na poslednjoj žurki, kada si igrao sa Vanjom i završio u krevetu sa njom. Od tada su kod nas spuštene roletne, tata kaže da ima dobru dušu, a tvoja žena kaže da ste baš slatki. Neka dođe kod nas, ali neće spavati na mestu gde je spavala Sandra. Svi znaju da ona laže, ja sam bila tu, vi niste spavali zajedno, samo ste se tuširali. Voli te tvoja seka. P.S. 8. oktobra ti je suđenje za razvod - glasilo je pismo koje je Janjuš pričitao i koje je navodno poslala njegova sestra.

foto: Printscreen/Zadruga

Nikola i Vanja Rašova su došli u emsiju:

- Teško da je to pismo od moje sestre - rekao je Gruja,

- Ma mi se samo družimo - objasnila je Vanja.

- Ovo je sve prijateljski, da uozbiljimo malo - rekao je Nikola pa nastavio:

- Ona je dobra i jako kvalitetna osoba, i ja verujem u muško-ženska prijateljstva i imam ja dosta prijateljica.

- Da li bi bio sa Vanjom da nisam oženjen - upitao ja Janjuš.

- Ne bih, ona je meni prijateljica - objasnio je Nikola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Glupo je da i ja to komntarišem. Nikola jeste zgodan dečko, ne izgleda loše. Cela situacija koči sve, on je oženjen. To je gard, tako da od nas ništa neće biti. Mislim da nikada neće to prerasti veće emocije.

- Nikola je nakon toga otpevao pesmu kako bi zabavio sve.

- Ja se ne pronalazim u ovoj pesmi, i to nije za mene - rekla je Vanja.

-- Da li si dobijala ponude za porno industriju? - upitao je Janjuš Vanju.

- Trebalo je da se slikam za magazin, ali ne u tom smislu - rekla je Vanja.