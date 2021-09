MARKO IZNEO PIKANTERIJE IZ KARANTINA! Otkrio koja ZADRUGARKA mu se udvarala, pa opleo po njoj i njenom PONAŠANJU! (VIDEO)

Marko Osmakčić je sedeo sa Emilijom Velimir i razgovarao o ponašanju zadrugarki. U jednom momentu u toku razgovara je Marko otkrio Emi da ga je Olga Margitić zvala u njenu sobu u karantinu.

- Ja sam Olgu upoznao u karantinu i ona me zvala kod sebe, a kao nije to uradila. Ma nju je Dino sinoć resetovao. On krenuo da priča, a ona samo priča laže, a to je i meni radila, a ja imam poruke kada me ja zvala kod nje u sobu - govorio je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma ti si sjajan momak, verujem ti, a ona je specijalac - rekla je Ema.

- Meni nije jasno šta ona tako radi, kakvu priču pravi - pričao je Marko.

- Ma ti si meni kao brat, opusti se - završila je Ema.

Kurir.rs/M.M.

