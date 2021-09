DRUŽILA BIH SE SA DENIZ: Sanja Stanković bez dlake na jeziku o izazovnoj Slovenki, ovo joj se najviše SVIĐA!

Sanja Stanković prokomentarisala je atraktivnu zadrugarku Deniz Dejm koja je nedavno doživela žutu minutu, kada su joj cimeri ukrali ovonedljeni budžet.

Bivša učesnica kaže da je sve to bilo preterano.

foto: Printscreen/RedTV

- Bilo mi je smešno, ali mislim da je malo preterivanje. To je osam evra. Meni Marija Kulić kada je bila vođa nije ni dala budžet, ostala sam bez para, a ušla sam dve nedelje pre toga, nisam imala bukvalno ništa. Ali svako će ti tamo izaći u susret. Mislim, neće svako, ali neko sigurno hoće. Videla sam da se njoj ponudila Irma da joj pomogne oko hrane, ali se na kraju ispostavilo da su joj Bane Čolak i Matora dali novac - priča Stankovićeva, pa dodaje:

- Kada sam videla njen profil na ulasku, meni je to bilo katastrofa. Ne znam, to je bila sodoma i gomora, ali vidim da je Deniz zanimljivo unutra, drugačija je i to je potrebno ovom projektu. Svi su postali isti, svi imaju iste fore, a ona je drugačija i gotivna mi je, pravo je osveženje. Družila bih se sa njom, ima smešne fore i super se snalazi sa srpskim jezikom - zaključuje Sanja u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.