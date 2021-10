MARTINA SVOJOM PODELOM BUDŽETA NAPRAVILA OPŠTU POMETNJU! Palo i obećanje: Čeka vas paklena nedelja! (VIDEO)

U Belu kuću je ušao voditelj koji je sa zadrugarima komentarisao podelu Martininog budžeta.

- Ja sa njom nisam imala komunikaciju, ona mi je rekla da je pratila mene od pre. Tek dve nedelje je ovde. Ne znam šta su očekivali od nje kada se ona ovde ne druži ni sa kim. Niko od ovih ljudi ne treba da se ljuti. Povredilo bi me da mi neko bitan da mali budžet, ali na nju se ne ljutim. Sasvim korektna je podela budžeta. Meni je rekla za hranu, garderobu, nije mi komentarisala moje ponašalje i ne treba. Da si ti došao sada i rekao da su gledaoci šokirani onda bi i ukućani ustali i skočili na nju. Nisam očekivala da će ona biti vođa, ali svaka čast, ima bogat vokabular i širok font reči. Iznenadila me što je Banetu dala srednji budžet, a on je njoj dao mali. Ispala je fer - rekla je Miljana Kulić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam danas sve rekao. Bilo bi mi krivo da je ispala jer ona svoj stav. Mislim da je nju ekipa sa kojom se druži ugušila jer je danas rekla mišljenje o svima nama - rekao je Stefan Karić.

- Krivo mi je bilo zbog Sandre, Viki, Mie jer da njih nema tu bi crvi spavale, a Martina tu spava. Davala je srednje budžete nekim ne bitnim ljudima, pogrešila je zbog njih tri - rekao je Ademir Peleš.

- Mislim da je ona to uradila okej, ja sam zadovoljna. Danas je Zverka išao u dućan i kupio sve, stavio u pab, ekipa iz paba je sve ukrala. Ne morate mi ništa vraćati, do kraja nedelje su vas krasti svaki dan samo da znate. Praviću pakao - rekla je Lorna Pratneme.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

04:28 MITIĆKE SU ODUŠEVILE! Spremale stari srpski specijalitet, pokupile desetke, a Draganina životna priča će vas RAZNEŽITI!