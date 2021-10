JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ PROGOVORILA O STEFANOVOM UČEŠĆU U RIJALITIJU: On zna da se zauzetim momcima sve duplo meri!

Bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević prokomentarisala je ponašanje svog dečka Stefana Karića u Zadruzi 5, njegov odnos sa Dalilom Dragojević, ali i flert Filipa Cara sa Dalilom.

- U to da su se Dalila i Dejan sukobili oko Stefana, jer se on njoj dopao sam upućena silom prilika. Nisam bila te sezone. Znala sam, ali nisam ulazila u sitna crevca. Mislim da se Stefan super tamo snalazi. On pazi na ponašanje, jer zna da se zauzetim momcima sve duplo meri, više pazi na ponašanje, nego da sam ja tamo. Smešno mi je to o Dalili i Stefanu. Nije mi to bitno, šta je bilo, bilo je. Ona je udata žena. Ja ništa ne zameram, normalno je da imaju neke svoje interne šale... - rekla je Jovana i prokomentarisala odnos Dalile i Cara:

- Što se tiče Čaprićke i Cara videla sam da se tu nešto čudno događa. Meni je tu sve nejasno. Zbunjena sam, ispreplitali su se... Dejan i Dalila su u braku, a sad se pojavljuju u toj priči, ništa mi nije jasno - poručila je Jovana u emisiji ''Pitam za druga''.

