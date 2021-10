JANJUŠ SMISLIO PAKLENI PLAN KAKO DA SE ON I DENIZ DEJM OBOGATE: Osvojićemo svet, samo sam TEBE ČEKAO! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš je pozvao Deniz Dejm, kako bi joj saopštio svoj novi predlog. Naime, Janjuš želi da trenira Deniz i nauči je da igra košarku, kako bi zajedno osvojili svet.

- Obuj patike, biciklističke, ja ću ti dati Najk čarape, naći ćemo dres neki, pripremam te za NBA - rekao je Janjuš.

- Onda imam utakmicu? - pitala je Deniz.

- Imaćemo trening, dvokorak, čuvanje, kako da daš koš. Sutra ćemo to da tražimo, to će trajati od 40 minuta do sat vremena - nastavio je on.

- Okej, dobro, nikad to nisam igrala - dodala je Dejm.

- Imaš visinu, ruke dugačke, ideš diretkno u NBA, tamo su pare. Visoka si 2 metra, ja ću da napišem na netu da si 2,6. Igraćeš krilo, ne zanima me ni pas, ni dodavanje, odmah da šutiraš - nastavio je Janjuš.

- Ja sam levoruka - otkrila je zadrugarka, što je oduševilo Janjuša.

- Pa tebe tražim, legendo. Mi ćemo da osvojimo svet - poručio je on.

- Spremna sam! - istakle je Deniz.

- Glumac mi je pomoćni trener. Ješćeš piletinu - rekao je Janjuš.

- On će me masirati ako treba. Ja sam vegeterijanac, jedem jaja. Glumac će spremati - istakla je Deniz.

