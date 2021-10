DALILA NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! Dragojevićka ima samo JEDNU ŽELJU, a tiče se CARA! A evo gde on ŽELI DA JE VODI! (VIDEO)

U toku je specijalni zadatak Velikog šefa, a Filip Car i Dalila Dragojević su zamislili želje i okirali sve gledaoce.

- Hteo bih da dobijem Rajsko ostrvo i celu noć da traje maraton filmova i da odvedem svoja najbolja druga, a to su Miki i Dalila. njima bi to značilo, dobro bi se zezali, još ako može i koja koka kolica - rekao je on.

U toku je specijalni zadatak Velikog šefa, a sledeća koja je izrazila svoje želje kod Džastina, bila je Dalila Dragojević.

- Ja sve svoje želje kad bih rekla, potrajalo bi i ne bi razumeli. Moja trenutna želja, pošto ne može spolji svet, da ostanem u izolaciji i da se ne vraćam u kuću - rekla je ona.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)