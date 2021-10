SVAĐA, SUZE, HISTERIJA: Car ljubomorisao Dalili zbog Dejana, terao je da odluči: Ona plakala, urlala i PRELOMILA! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car završili su u izolaciji gde su se posvađali nekoliko puta.

foto: Printscreen/Pink

- Boli me k*rac za njega i tebe. Ja da čekam ko on i ti... Odmah noga... - pričao je Car.

- Mene nikad ne možeš da uvrediš! - odbrusila je Dalila.

- Sa mnom ne možeš da se zaj*bavaš - nastavio je Car.

- Što si ljut? Jesi izigran? - pitala je Dragojevićka.

- Jesam. Sa mnom ne možete tako, ako ja krenem, biće suza. Ko god da je hteo, bio je moja žrtva. Sad ćete da vidite, lepo ti govorim danima, nemoj neke stvari. Mene više ne možeš da obmanjuješ. Meni pričaš jedno, onda za tri minuta totalno drugi stav - govorio je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Ja u tebe treba da budem sigurna, a ti mi upravo pričaš ono što mi svi pričaju - istakla je Dalila.

- Ti kažeš jedno, radiš drugo, ja sam svoje pokazao - pričao je Car.

- Pokaži na delima - rekla mu je Dragojevićka.

- Ništa ne radim, samo tebe vidim ovde - odbrusio je Filip.

- Pričaj sa mnom normalno, teško mi je, ja sam žensko - rekla je Dalila.

- Sa njim si pričala 3 sata... Odluči neke stvari... Opet si nešto maslala, ostavljala prostora. Na moje oči si rekla - zamerio je Car.

- Ja ću otići odavde, rekla sam i Dejanu - zapretila je Dragojevićka.

- Idite, idi... Nemojte da me zezate. Znam šta će biti. Doći će neko, reći nešto pogrešno, izaći ću odavde. Niste svesni moje ludosti - poručio je Filip.

- Ti moraš da odlučiš neke stvari. Nikoga ne zaluđuj. Ne znaš šta pričaš, šta radiš. I onda kad ti neko to kaže, ti braniš samu sebe od svojih gluposti. Zamisli kako je meni kad posmatram to sa strane. Ne znam više koji ti je k*rac. Sa tobom ne znam šta nosi jutro, a šta veče. A ti sa mnom znaš, ali nepoverljiva si. Ti stalno jedno, pa drugo, pa treće. Krenula si supu da kuvaš, prešla preko pasulja, na kraju si riblju čorbu. Nemoj da me obmanjuješ. daj da se maknemo i on i ja od tebe. Sredi sebe, dođi kad si slobdona žena. Ti si stavila tačku i onda njemu zameraš nešto... Da li je prebacio ruku sa Sandrom, a ti i ja zagrljeni spavamo... Ne sviđa mi se to... Ti hoćeš da radiš šta hoćeš, a njega da držiš na vatrici. I dalje nisi načisto. Da li me slušaš? Dalila? Dalila? - govorio je Car.

Car se iznervirao što ga Dalila ne sluša, pa je odlučio da napusti krevet.

- Sad sam ti rekao, neću više ništa da ti pričam... Okreneš mi leđa, plačeš, ja ti pričam, ti me ne slušaš, ja ispadnem budala. Reševajte svoje probleme, samo bez mene - pobesneo je Filip.

foto: Printscreen/Pink

Dalila je sve vreme plakala, a Car se ušuškao pored nje i pokušao da je uteši ispod pokrivača.

- Okreni se samo sekundu. Okreni se samo sekundu, okreni se... - govorio je Filip.

- Nema šta mi se ne dešava, a ti hoćeš da napravim još veći problem - rekla je kroz suze Dalila.

- Jasno mi je, šta god da kažeš, nekoga ćeš da povrediš... Meni je muka... Ja se borim, znam kako će se završiti... Njegove reakcije su nepredvidive... Nešto će se desiti. Ima neku nadu, a nade nema. Znaš kako, daj Bože da ste srećni zajedno... Ali ništa nema od toga, ima samo veća muka - govorio je Car, pa zagrlio Dalilu, a onda se iznervirao i napustio krevet:

- Ne mogu, mozak ćete da mi pojedete, ili ja vama ili vi meni. Hoćeš da se okreneš ili ne? - rekao je Car.

- Nema šta nisi rekao, dok tako budeš sa mnom razgovarao... - odbrusila je Dalila.

- Šta treba da kažem da bi bilo super? Napišite mi - govorio je Filip.

- Zašto u množini? - pitala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ti se kunem majkom da ja ne mogu da podnesem ovo. Ti meni jednu j*benu stvar nisi rekla - zamerio je Car.

- Jesi me pitao nešto? - uzvratila je Dalila.

- Evo, pitam te. Šta si pričala sa njim dva sata? Čuo sam nešto što je rekao Sandri, sklopio sam sa onim što si rekla ispred TV-a i shvatio sam da ti zbilja ne znaš... Na jednom televizoru kažeš za jednog momka, na drugom za drugog. Zamisli kako to deluje... Jesi li stavila tačku sa njim? Onda sa mnom provodiš vreme, a ja ne znam ništa... Meni je bilo neugodno da stojim tamo, a da vi pričate u sobi... U koju ste vi boleštinu mene ubacili. Veruj mi, prvi ko mi naleti, neka kolateralna šteta, izmasakriraću ga šakama, Bog neće moći da me ostavi ovde. Ja to više ne mogu da gledam - nastavio je on.

- A ja mogu? - pitala je Dragojevićka.

- Princezo, nisam te prepoznao - rekao je Car.

- Da, jesam princeza. Idem kod frizera, ništa me ne zanima više. Ko si ti? Ti meni život da menjaš, nisam te poznavala do juče... Meni otac nije određivao, a ne ti. Želim ti puno sreće... Meni ćeš ti da pričaš ovako ćeš, onako ćeš. Nije mi te majka rodila - poručila je Dalila i izašla iz izolacije.

- Sve si rekla - zaključio je on.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!