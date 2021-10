OSTAVILA GA PRED MILIONIMA, ON LOMIO PO RIJALITIJU, PA JOJ PLAKAO NA RAMENU! Dalila pokušala da uteši Dejana: Sebe sam UNIŠTILA!

Nakon što je Dalila Dragojević izgovorila da stavlja tačku na svoj brak sa Dejanom Dragojevićem, on je krenuo da lomi i lupa po rijalitiju, a onda mu je ona odmah prišla:

- Možemo da odemo da pičamo - pitala ga je Dalila.

- Šta - rekao je Dejan.

- Hoćeš sa mnom do kreveta - pitala ga je.

- Čemu ovo lupanje - pitala je ona.

- Nemoj mi sada to - rekao je Dejan.

- Dobro je više, dosta, nema potrebe za ovim - rekla je Dalila

- Ne mogu - izustio je Dragojević.

- Ne znam šta mi je, sve sam sjebala. Sve što se moglo s*ebati. Ne znam više ni ko sam ni šta sam, ni šta pričam - dodala je Dalila.

- Ne znam više kako da se nosim sa situacijom, izdrži. Ne možeš tako Dejane, ostaviš me, vratiš me, ne znam više kako da se ponašam, ostaviš me, daš mi čokoladicu, ne znam gde sam ne znam šta sam - nastavila je Dalila.

- Šta da ti kažem ja. Ne mogu da te ne gledam, ne mogu da iskuliram - rekao je Dejan.

- Pogubila sam se u svemu. Nema isplivavanja, mogu samo da tonem što dublje i da vučem sve sa sobom - dodala je.

- Moraš imati granice, moraš - nastavio je Dejan.

- Nemam sve granice su popustile, dopuštam ono što nikada nisam dopuštala. Uništena sam i ne želim da ti sebe uništavaš. Ja sam sebe već uništila - govorila je.

- Mogu li da te zamolim da ne plačeš više. šta god da bude, ne možeš tako. Ja da se družim, a ti da povređuješ sebe - nastavila je Dalila.

- A šta to znači? Kako se to družiš - pitao je Dejan.

- Danas me ostavljaš, sutra lomiš, ponižavaš. Ne možeš tako. Ne znam šta će da bude i kako će da bude, ne mogu da znam - nastavila je Dalila.

