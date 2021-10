ODBRANIO SVOJU UDATU DEVOJKU! Car izgoreo od besa zbog svađe Sandre i DALILE, pa se obrušio na pevačicu: Pljuštale uvrede! (VIDEO)

Sandra Čaprić najpre se posvađala sa Dalilom Dragojević, a onda se u sukob umešao i njen bivši dečko iz rijalitija Filip Car.

foto: Printscreen/Pink

- Hoćeš gumicu, g*vno jedno, jadnice jadna! M*š bre u pi*ku materinu - vikala je Čaprićeva.

- Hajde bre nosata, ne možeš preko Frana na mene - dobacila je Dalila.

- Moralna kravo, krmačo! - vikala je Sandra.

- Hajde beži, smrdi ti iz usta! - otišla je Dalila.

- Ti mene da komentarišeš sa ovom spodobom, je*ala te ona te je*ala - obratila se Dalila Sandri.

- Rekla mi je da ne gubim honorar zbog tebe. Sve mi na ovom svetu kaži, ali ne da muvam tvog muža! - vikala je Sandra.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam ja to rekla - odgovorila je Dalila.

- Možemo da se svađamo do sutra, ali da to govoriš ne možeš, ni sama ne veruješ u to! Sve sam očekivala ali ne ovo, prva sam te podržala u svemu i govorila da treba da te boli u*o ko će šta da kaže, da živiš svoj život i ti mene da optužiš - govorila je Sandra.

- Nisam se ja od tebe udaljila, nego ti od mene - nastavila je Dalila.

- Bila si smorena sinoć, a od kad su ti naknadno donešene lisice odmah si se oraspoložila - obratila se Dalila Sandri.

- Hajde ti, što ne znaš koga voliš - smejala se Sandra.

- Ja bar nekoga volim, a ti nikoga, ti si se zakačila za malog Frana koji ima Elenu napolju, sram te bilo! - nastavljala je Dalila.

- Nama je lepo, to je najbitnije - dobacila je Čaprićeva.

- Uživaj u životu, šta si se narogušila? - pitao je Car Sandru.

- Ma šta se ti meni obraćaš, budaletino jedna. Jel sam tebi nešto rekla, šta se ti mešaš? Nije mi dala da se tuširam jutros, nazvala me spodobom - vikala je Sandra.

- Uživaj u životu, kad ti je bog dao! Šta se ti kačiš na ljude. I ti, Fran, šta te je spomenula rekla je samo nakaći se na Frana ne na mene, šta vam je - nastavljao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Sam si se ukanalio - vikala je Sandra.

- Šta si ti uložila u vezu sa mnom, a šta si ti? Ja nešto jesam - dobacio je Filip.

- Tebi se ne obraćam, ne može niko da me vređa i da me naziva spodobom - urlala je Ćaprićeva.

- Imaš neku averziju prema njoj i vređaš. Sa mnom nemaš problem, ali kada vređaš nju vređaš mene. Mogu da te zamolim ovako lepo da prestaneš, umem jako da budem neugodan - dodao je Car.

- Sad će da te uteši žena - dobacila je Sandra.

- Znaš koliko me je puta uvredila. Ja sam ostavio svoju devojku Maju Marinković zarad nje, a ona meni tako govori. Založio sam svoju vezu, ostavio svoju devojku radi nje i rekao sam da mi prija, bio sam iskren. Ona je gledala tebe pa Mensura, sve ja znam. Ona se svađala i preklapa preko mene, upozoravao sam lepo. Kad mi prekipi biće strašno. Mi sad nemamo problem, a ona vređa dobacuje, uzima stvari - govorio je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Evo sad dobacuje kad sam prošla, utešiće te žena - dodala je Dalila.

- Ma ja sam se više puta iznervirao radi tebe, sve mi je jasno. Ja nekad kuvam umesto tebe, svala čast kako si ti miran - dodao je Osmakčić.

- Gutam, jer se se bojim sebe. Sam sebi se nekada divim, ja rešavam stvari direktno koncizno i ona. A vidim da trpim i ćutim, ne znam dokle tako, previše sam miran - nastavio je Car.

Kurir.rs

