STRAST PUCA, NIKAD SE OVAKO NISAM ZALJUBILA I NIJE ME SRAMOTA: Dalila priznala da se jedva suzdržava od S*KSA SA CAREM!

Dalila Dragojević otkrila je da se konačno oseća dobro otkako se njen ljubavnik Filip Car vratio u rijaliti.

Dejanova žena rešila je da konačno kaže sve što joj leži na duši.

foto: Printscreen

- Sad sam odlično, kad sam videla Filipa, meni je svanulo. Bila sam izgubljena skroz, svašta mi se motalo po glavi. Navikla sam kad se probudimo da štipamo Đoleta, sve mi je bilo neobično. Počela je paranoja da me hvata, pomislila sam od svih da je on - rekla je Dalila, pa dodala:

- Shvatila sam da sam zaljubljena ludo. Osećam sve. Spremna sam na sve i svašta, on mi kaže da sam se zaljubila kao mazga. Ovo je prvi intervju gde pričam skroz otvoreno. Super nam je odnos, otišao je da me čeka dok sam ovde. Ja sam tek kada ga je Đedović otvorio saznala da je ljubomoran što uopšte moram da pričam na temu Dejana, nisam to ranije shvatila. On misli da imam osećanja, pa se posvađamo... Ne može da mi bude svejedno kada se vrate uspomene, taj život od pet godina ne prestaje preko noći. Mi ovde imamo isti život, Filip u jednom momentu shvata sve, a u drugom ništa.

foto: Printscreen

- Filip se rastopi kada mu ja kažem nešto lepo. Ne volim sa njim da se svađam, on je kao tempirana bomba. U tom žaru moram ja da ućutim ili on, dok ja to radim, a između nas je to nemoguće. Ovo je moja prva veza sa Devicom, to je katastrofa. Imamo tih nekih problema, suzdržavamo se. Sada će neko reći: "Sram je bilo." Ne zanima me uopšte, za šta da se krijem? Mnogo je strasti, ovako mi nikada nije bilo u životu, prvi put sam osetila toliku zaljubljenost. Toliko dugo je pokušavao samo za ruku da me uhvati. On je tako čvrsto i hrabro rekao da je zaljubljen u mene, može biti ludost, ali granica između hrabrosti i ludosti je tanka. Plašim se da me ne ukloni od sebe, ali možda ne bude tako, možda utonemo u mirnu luku - istakla je Dragojevićeva žena.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

