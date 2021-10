DALILA ME BACILA U KANTU, DRUGOG ČINI SREĆNIM: Dragojević se grozi svega što radi njegova žena, a evo šta kaže o DRUGIM DEVOJKAMA

Dejan Dragojević otkrio je kako se oseća posle svega što je dosad video. Naime, njega je supruga Dalila prevarila u rijalitiju na njegove oči, a on i dalje ne može da veruje šta mu se dogodilo.

Dragojević kaže da mu je odvratno ono što mu je priredila Dalila, ali da se trudi da ne govori ništa loše o njoj.

foto: Printscreen

- Ova nedelja mi je bila... Mogu samo par scena da se setim. Kad su bili klipove, moje rekacije... U šoku sam da se sve to dešava, ne mogu da verujem. Pogled mi sam ode na mesto gde ne treba. Osećam se lakše, a ustvari mi je teže. Lakše sam psihički, a u grudima mi tišti. Svestan sam svega što se dešava. Idem do frižidera oni se ljuba... Ona ustane i kao niko moju vezu neće komentarisati - govorio je Dejan.

- Bolest. Vidim nju, šta se dešava, pa onda vraćanje filma i njena izlaganja - rekao je Dejan.

- Došla je ovde da se bori, a sad hoće da ide. Najviše mrzim što našu budućnost posle nekoliko dana prepisuje sa drugim momkom. Ko si ti kad možeđ tako nešto da kažeš? Ja sebi ne bih dao za pravo kad bi našao devjku da pričam, mora da proše određeno vreme. Kad sam čuo da je testirala mesec dana. Brani vezu, do juče branila brak. Ne mogu da pohvatim ni reči, ni dela. Sve to mi je mlako. Taj odnos je nikakv, kreću lanci i katanci. Ne vidim je kao robinju, ali vidim je kao amovi i povučeš levo i desno. Što bih branio nekom da priča? Ja sam imao pravo da imam poverenja u nju, on ima pravo da nema, s obzirom na odnos iz odnosa. Izašao sam iz kreveta, iako mi je teško. Neprijatna mi je situacija... Ne volim da se raspravljam sa njom, završilo bi se katastrofalno. Počinjem da se nerviram jer je posle svega bahata prema meni, nisam zaslužio - nastavio je Dragojević.

foto: Printscreen

- Ona je na početku govorila da je brak bio loš, a posle se saznalo da me je ostavila zbog Filipa. Mrzi me da dižem ruku na svaku rečenicu i da demantujem. Pokušavam da ublažim i da sačuvam i nju sebe i sve ljude koji nas poznaju. Ne dajem sebi za pravo da kažem grubo za nju - nastavio je on.

- Šta ti je na duši? Šta bi stvarno rekao? - pitao je voditelj.

- Ima da pokušavam da ja to sve upakujem. Gledam da svako moje izlaganje, ima reč ili rečenicu koja može da se tumači, a da se ona osvesti. Ja vidim da će biti loše.. Na meni je da budem indirektno previše direktan. Moram da upakujem, jer ne ide da kažem direktno shvatanje svega toga... Bilo bi grubo. Poenta mi je da za šta treba da radi i da ne srlja. Mesec dana si dolazila kod mene gore, a išla dole. Ja sam to skoro shvatio, primeživao sam neke stvari... Ne postoji istina, neže je ni reći, istina je najmanje bitna kad je kraj u pitanju. Plašim se razgovora, ne bi mi bilo prijatno. Ona ne bira rečenice, rekla bi šta misli i ne misli. Svaki prilazak mi je tračak nade, a za šta? Desile su se ozbiljne stvari koje nisu lepe za videti i čuti. Jedva čekam da dođem sebi, a opet mi je neprijatno kad pričam sa nekom devojkom. Naš razgovor ne može da reši ništa, ni ovde, ni napolju. Najboljnija reč je bila sa snimka gde je reklaa da je najbitnija da on bude srećan, a ja rasut u komade... Osoba sa kojom sam živeo usrećuje drugog, a mene je bacila u kantu. Ima milion stvari - istakao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

