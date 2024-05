BIZARNO PONAŠANJE DECE OD 9 GODINA: Trećaci urinirali po duksu drugara i gađali ga jajetom! Ako nema reakcije biće gore

Učenici trećeg razreda osnovne škole na Novom Beogradu su dečaku iz odeljenja ukrali duksericu, urinirali po njoj, izgazili je, uvaljali je u blato i uz uvrede mu je vratili! Ali tu nije kraj. Devetogodišnjaci su ga tako ponizili, pa na sve to na posletku gađali jajetom!

Za ovaj uznemirujući incident javnost je saznala nakon što je otac maltretiranog đaka sve objavio na društvenoj mreži "X".

foto: X printscreen

- Srednjem sinu u petak ekipa od njih nekoliko iz odeljenja ukrade duksericu, uvalja je u blato, izgazi i ispi*a se po njoj, sakrije je. U subotu na rođendanu deteta iz odeljenja mu saopšte šta su uradili. On je mislio da je zaboravio duks negde napolju. Danas mu vrate tako izgažen i mokraćom natopljen duks uz dodatne uvrede i maltretiranje. Treći razred osnovne škole! - napisao je otac dečaka:

- Rešavajući ovu situaciju upravo sam saznao da su danas pokušali da ga ćebuju ovim upi*anim duksom, pa kad nisu uspeli, otišli su u prodavnicu, kupili jaje i gađali ga tim jajetom. Pogodili su ga. Takođe sam saznao da organizovano maltretiranje traje već mesec dana.

Ova objava izazvala je burne reakcije. Ljudi su šokirani surovošću tako male dece.

- Nadam se da ste prijavili i školi i policiji - naveo je jedan, na šta je otac odgovorio: "Naravno da jesam".

- Ta deca su spremna na sve. Koja količina besa je u njima. Ne dajte se. Nadam se da je dete dobro - dodao je drugi sugrađanin.

- Hvala ti, za sada je okej - odgovorio je otac.

foto: X printscreen

Prof. dr Zorica Mršević sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije kaže za Kurir da je ovo, bez obzira što nije bilo fizičkog kontakta, ozbiljan incident, te "da nije potrebno da se nekom razbije nos da bi to bilo nasilje":

foto: Kurir televizija

- U ovom slučaju bi trebalo da reaguju školski timovi protiv nasilja i diskriminacije, deca koja su vršila nasilje bi trebalo da budu sankcionisana i da se pokrenu vaspitni postupci, a protiv roditelja bi trebalo da se pišu prekršajne prijave. S obzirom na to da deca po zakonu ne snose odgovornost za ono šta urade, njihova dela bi morala da se odraze na roditelje, te da svi, ne samo u slučaju "Ribnikara", odgovaraju. Dete, koje je ovo pretrpelo bi trebalo da ima psihološku i pedagošku podršku, a o ovom bi trebalo da se obavesti i Centar za socijalni rad. Sam slučaj uopšte nije neozbiljan. Bizaran je i odvratan i ako ne bude rekacije, deca, koja su sada još uvek mala, nastaviće samo još gore da se ponašaju. Oni moraju čuti poruku da se to ne sme raditi i da će njih, kao i njihove roditelje to skupo da košta.

Branka Tišma, školski psiholog Moramo ih učiti empatiji i odgovornosti Školski psiholog Branka Tišma kaže za Kurir da je teško reći šta je bila motivacija ovako male dece za ovu surovost, ali da generalno deca ponavljaju aktivnosti i ponašanja koje su već negde videli. foto: Kurir tv - Da bismo decu naučili empatiji i odgovornosti, moramo pričati sa njima. Moramo biti uključeni, moramo da znamo koje sadržaje prate, kako razmišljaju o tome i obavezno reći naše mišljenje o tome. Deci treba pričati šta se nama dešavalo, kako smo mi rešavali te sitaucije, kako smo se osećali, kako bi se osećali da smo mi žrtva... Moramo ih naučiti i da ne potpadaju pod uticaj grupe, da imaju pravo, ali i obavezu da kažu: "Ne!" - kaže Tišma i ističe da je jako bitno kako će u ovom slučaju škola i roditelji reagovati i koju će poruku poslati deci.

U Ministarstvu prosvete kažu za Kurir da "u svakoj pojedinačnoj situaciji nasilja reaguje škola, koja u skladu sa propisima preduzima određene mere".

- Ministarstvo prati postupanje škole i pruža joj podršku, a u slučaju potrebe u školu se upućuje i prosvetna inspekcija - kratko su poručili u Ministarstvu ne odgovorivši precizno na pitanja koja smo im uputili ovim povodom.