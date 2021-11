MIĆA O 40 GODINA MLAĐOJ CIMERKI ZA KOJU MISLE DA JE ZALJUBLJENA U NJEGA: Pevačev brak na kilmavim nogama?! Evo šta je rekao!

Lepi Mića je prilikom nominacija komentarisao zadrugarku Miju Jovanović, za koju se priča da je zaljubljena u njega:

foto: Printscreen/Pink

- Ja nisam kriv što mene žene vole, to je normalno kada je čovek pravi muškarac. Ja svakome dajem šansu za druženje, Mia nije ni prva ni poslednja, bile su ti Kija Kockar, Ivana Marinković, Iva Grgurić, Teodora Bilanović. Ja sam mnoge branio, a Mia mene ceni i poštuje. Drago mi je zbog nje da je ona napokon predmet neke lepe priče. Ja nju uvek budim da se sredi, i na tome mi je zahvalna.Ne bih ja njih kometarisao kao lošu vezu, mada su mi zanimljivi. Neka se to mota polako kao gruvdva snega. Ja njima dajem šansu, i veoleo bih da to bude super zbog Mije - rekao je Mića, pa je komentarisao Miju:

foto: Printscreen/Pink

- Ona nije zaljbuljena u mene, niti je bilo kada dala takav znak. Sada je u vezi, a ljudi opet to komentarišu. Ona je lepa, inteligentna, pametna. Ima mnogo dobrih stvari ali... Ja sam je kritikovao zbog kladionice. Draga si mi sine, i uvek sam tu za tebe., a ti biraj šta ćeš i kako raditi. Ne dozvoli da te iko vređa, i nemoj da se stresiraš za neke strvari koje si radila, nisi radila. Nek ti ovo bude čistiona svega, izađi odavde čistija, voliš ti mene ali na svoji prijateljski način - dodao je Mića.

- Dinu neke stvari nisu potrebne, ali prema meni nije škrt, jer drugi pričaju da jeste. Priča se da je ovo, ono, da li je homose*sualac, ili nije, a ne sme da ćuti, on ,mora ga gori sa ovim izgledmo. Pokazao si svoj stav u jednom momentu, a sa Mijom ti želim puno sreće.

- Naravno sačuvaću Miju, jer je ona moja drugarica - završio je Mića.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 UHVATILA GA SA GOMILOM DEVOJAKA Konačno isplivao razlog TUČE Maje i Cara! Nabola ga pesnicom u glavu: NASTAO SKANDAL I VRISKA