IMAO SI DEVOJKU, SVI SMO VIDELI ŠTA SI JOJ RADIO! Dalila udarila na Cara, spomenula mu BIVŠE, pala svađa u krevetu! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car legli su zajedno i razgovarali o njihovom odnosu, a u jednom momentu žestoko su se sukobili.

Ti mene prozivaš već par dana, i vređaš me. Ne poznaješ me da bi mi radila to - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ja od tebe mogu da očekujem milion drugih stvari, da spavaš sutra u drugom krevetu. Vređaćeš me kad tad - pričala je Dalila.

- Ti imaš jako loše mišljenje o meni - rekla je Dalila.

foto: Pritnscreen

- Ma ne lupaj, bre, ja znam da se ponašam - rekao je Car.

- Imao si ti devojku već ovde, videli smo kako si se ponašao - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

