OSMAN KARIĆ IZREŠETAO DALILU I DEJANA: Oni su jako veliki rijaliti IGRAČI, ništa im ne verujem, spremni su na sve ZARAD CILJA!

Ljubavna drama između Dalile Dragojević, Filipa Cara i Dejana Dragojevića u rijalitiju ''Zadruga 5'' ne jenjava, te čitav region komentariše poteze i spletke ljubavnog trougla koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

U narodu se provlače razne teorije o priči Dalile, Dejana i Cara, a oglasio se otac aktuelnog zadrugara Stefana Karića, Osman i izneo svoje iskreno mišljenje:

- Za Cara i Dalilu se znalo da ce ući u vezu, mada mi i sad još uvek nije jasno sta se tu dešava. Opet kažem i mislim da je ovo sve igra bračnog para koja je možda prešla granicu od strane Dalile. Znali su od početka da će zavrteti igru oko sebe, ali se nisu nadali da će se Dalila zaljubiti u Cara. To što je Car raskinuo sa Dalilom, to je raskid od pola sata, pomiri će se oni već tokom noći ali znam isto tako da će Dalila u zaborav pasti pre ili kasnije, jer Car nije neko ko će trpeti Dalilinu dominaciju, tada zamisao i cilj Dragojevića pada u vodu - rekao je Osman.

Osman se osvrnuo i na Dejana Dragojevića i njegove postupke, za koje je imao da izjavi svašta:

- Dejan je za sada okej momak, kad to kažem mislim da voli Dalilu toliko da bi joj sve oprostio. Opet kažem to sa nekom rezervom, jer i dalje imam utisak da se sprdaju kao par sa ukućanima kao i sa narodom koji rijaliti pomno prati. Ne sviđa mi se kod Dejana to što ne dozvoljava svojoj mami i bratu da mu se približe, jednostavno ne želi da ih primi u srce iz kojeg ih je davno izbacio. Navodi neke glupe činjenice iz prošlosti u vezi njih gde su ga navodno razočarali, a Dalili prašta to što joj niko normalan ne bi ni u snu oprostio. Ipak kad su oni u pitanju biću obazriv i sumnjičav, neću se prepuštati sadašnjoj situaciji. Sačekaću još malo jer im ništa ne verujem. Ne smemo zanemariti da su oni jako veliki rijaliti igrači, spremni na sve zarad svog cilja - zaključio je Osman.

