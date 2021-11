DALILA RASPLAKALA SANDRU REŠIĆ! Dejanova drugarica briznula u plač nakon njenih reči, a ovim potezom je ŠOKIRALA SVE! (VIDEO)

Dalila Dragojević delila je budžete, a kada je došao red na Sandru Rešić sve je iznenadila izlaganjem.

Naime, Dalila je Sandri dolelila najveći budžet, a potom i obrazložila zašto, nakon čega je Dejanova drugarica briznula u plač.

- Naredni veliki budžet je za Sandru Rešić. Sa njom sam bila jako dobra, ali sam imala neke ishitrenerekacije, ali ti si ih razumela. Meni je teško da kažem izvini, pogotovo kada pogrešim. Moram ti reći da sam sama na svetu meni bi bilo mnogo lakše, ali šta da radim - pričala je Dalila i dodala:

- Nisam svesna gde se nalazim, a onda se setim porodice. Meni deluje da će me stići sve što se desilo, ali se setim tvoje rečenice da gledam sebe, a ja mislim i o tome kako se drugi osećaju. Bila si uz mene, ogrešila sam se o tebe, kao i neku noć. kada si rekla Dejanu bravo tako se priča, i ja sam te napala. Ja to nisam shvatila dok mi nisu objasnili. a poletela sam u nekim stvarima, a mene ponese osećaj. Tvoj otac je radio kod mog oca, on je hvalio i tebe i njega, i meni je drago što sam te upoznala. Puno te volim i puno mi značiš i izivini za sve - rekla je Dalila i poljubila Sandru,.

